Arde Boca: Macri suma ídolos y Riquelme, avales

Sin embargo, la buena noticia duró poco. En un año electoral como éste, los gritos de desaprobación al equipo y los insultos en forma de canciones prendieron una luz de alerta; incluso más allá del círculo íntimo que conforma el Consejo del Fútbol, su hermano Cristian y su padre Cacho , quien se peleó con algunos simpatizantes el último martes. Quienes promueven y defienden la candidatura de Román porque consideran que es la garantía para bloquear el regreso del macrismo al club, empiezan a deslizar una preocupación que crece en cada partido: “Si esto sigue así, no va a ser tan fácil como se pensaba”, admiten.

El grupo del Boca macrista promete una noticia bomba para el 22 de mayo y asegura que está a punto de cerrar la inclusión de “una estrella”. La duda –o el mito– sobre la posible presencia de Carlos Tevez en ese Consejo de Fútbol opositor varía semana a semana. Tevez asegura que no quiere competir contra Riquelme, que no se siente cómodo en esa disputa entre ídolos xeneizes; pero hay algo que podría torcer esa postura, la premisa de no confrontación con la que insiste Carlitos: el lugar que ocupe Macri en la lista.