MINERÍA

Foro Argentina Andina: Javier Milei, el RIGI y la oportunidad histórica del Norte argentino

Empresarios, funcionarios y académicos debatieron sobre el potencial energético, el nuevo escenario global y las perspectivas de desarrollo productivo.

Por Letra P | Periodismo Político
Luis Enrique Lucero y José Ignacio García Hamilton (h)

Con una amplia convocatoria en el Hotel Hilton Garden Inn de Tucumán, el Foro Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL), analizó los desafíos y oportunidades del nuevo ciclo económico argentino. El encuentro reunió a más de 200 participantes entre empresarios, personal diplomático, analistas y funcionarios argentinos y extranjeros.

El foro, desarrollado con el apoyo del International Republican Institute (IRI) y Atlas Network, propuso reflexionar sobre el rol del Norte argentino (NOA) como motor del crecimiento nacional en un contexto de estabilidad macroeconómica y reconfiguración del orden global.

ARGENTINA ANDINA-144

Minería y crecimiento: un nuevo eje de desarrollo

El vicepresidente de FyL, Miguel Mitre (h), abrió el encuentro destacando el potencial del sector minero. “El país puede ocupar el segundo puesto mundial en pocos años”, afirmó y señaló que el litio creció un 24% anual en la última década.

Por su parte, Fernando Eleit, asesor en Derecho de los Recursos Naturales, subrayó que “en los últimos años se invirtieron USD 6.000 millones en activos fijos y USD 3.000 millones en exploración”.

Ambos coincidieron en que Jujuy, Salta y Catamarca combinan recursos, institucionalidad y consenso social, consolidando la región como un polo minero de relevancia internacional.

La disputa geopolítica por los recursos estratégicos

El académico Yau Hon-Min, doctor en Política Internacional por la Aberystwyth University, advirtió sobre los riesgos de “la interdependencia asimétrica en el comercio global”. Desde Taiwán, el investigador Ming Shih Shen, del Institute for National Defense and Security Research, explicó que su país enfrenta “desafíos económicos y de espionaje” por parte de China continental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedyliber/status/1986532094239965216?s=20&partner=&hide_thread=false

Mientras que Ricardo Ferrer Picado, del Center for Secure Free Society, analizó el contexto global: “Vivimos una situación similar a la del período 1850-1930, con potencias que proyectan poder político y militar. La ‘Guerra Fría prevalente’ entre Estados Unidos y China marca las reglas del juego”. En esa línea, advirtió que Argentina debe “definir su rol geoestratégico antes de que otros lo hagan por ella”.

El RIGI y la estabilidad económica en el gobierno de Javier Milei

El analista financiero Federico Domínguez remarcó que “la oportunidad que tiene Argentina en energía y minería no la tuvo en 200 años”. Agregó que, con orden fiscal y confianza inversora, “el país podría alcanzar una balanza comercial superior a USD 65.000 millones hacia 2033”.

El exministro del Interior Lisandro Catalán afirmó que las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, como la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la Boleta Única de Papel, “fortalecen el camino hacia una Argentina moderna y federal”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1986570471538561240?s=20&partner=&hide_thread=false

La postura del Gobierno sobre el potencial del litio y su proyección global

El secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, señaló que “el triángulo del litio —Argentina, Bolivia y Chile— concentra el 50% de los recursos mundiales” y que el país “ya es destino prioritario de inversión”. Reveló además que Rio Tinto realizará su reunión global de directorio en Argentina, un hecho inédito en su historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedyliber/status/1986566056098299968?s=20&partner=&hide_thread=false

A su lado, José Ignacio García Hamilton (h), secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, explicó que “el RIGI otorga garantías concretas que ya atraen nuevos proyectos metalúrgicos y energéticos, consolidando al país como un destino preferencial global”.

El presidente de FyL, José Guillermo Godoy, cerró el foro destacando que “la riqueza natural solo se convierte en desarrollo cuando se sostiene sobre instituciones sólidas, previsibilidad y visión estratégica”.

Embed - Foro Argentina Andina

Temas
