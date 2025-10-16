ELECCIONES | BUENOS AIRES

Florencio Randazzo, contra CFK: "Estuve cuatro años en el gobierno en contra de mi voluntad"

El candidato de Provincias Unidas reniega de su paso por la gestión K. De defender al espacio a criticarlo con dureza. Convicción vs. oportunismo político.

Por Letra P | Periodismo Político
Florencio Randazzo

Florencio Randazzo

El exministro Florencio Randazzo sorprendió al admitir que estuvo cuatro años en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “en contra" de su "voluntad". Su declaración reavivó el debate sobre su rol en el gobierno kirchnerista, al que ahora acusa de haberse transformado en una fuerza “fundamentalista”.

Notas Relacionadas
Coloquio de IDEA: el Círculo Rojo le cuenta las horas a la flotación entre bandas del dólar
LETRA P EN MAR DEL PLATA

Coloquio de IDEA: el Círculo Rojo le cuenta las horas a la flotación entre bandas del dólar

Por  Esteban Rafele

Lejos de la autocrítica, el candidato a diputado de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires intentó explicar su permanencia en el gabinete como un acto de resignación política. Según dijo, había imaginado en 2011 “un proceso de transformación interesante”, pero, dijo, todo terminó “en relatos y dogmatismo”. La frase dejó al desnudo un argumento que parece más excusa que convicción.

Del entusiasmo al cautiverio político

El dirigente sostuvo que su esperanza inicial se diluyó cuando el kirchnerismo, según él, se volvió una estructura dominada por La Cámpora. “El peronismo terminó siendo una fuerza de fundamentalistas que no saben gestionar”, disparó. Con ese diagnóstico, Randazzo intenta despegarse de un pasado que eligió sostener.

Durante esos años, el entonces ministro no solo ocupó cargos estratégicos, sino que capitalizó poder interno. Desde el Ministerio del Interior y Transporte, manejó la renovación del sistema ferroviario y el nuevo DNI, proyectos que exhibía como insignias de gestión. Difícil sostener, entonces, que fue un “rehén” sin margen de acción.

Embed - Rosen on Instagram: "Fue ministro de Transporte y hoy es candidato a diputado nacional. Conversé con @florenciorandazzo (Link en mi bio)"
View this post on Instagram

A post shared by Rosen (@rosendogrobo)

La contradicción como sello de su carrera

En 2015, Randazzo rompió con CFK cuando rechazó la oferta de la expresidenta de ser candidato a gobernador por el kirchnerismo, porque quería competir por la presidencia. Aquella decisión marcó su salida del espacio político, pero no logró capitalizarla políticamente. En 2017, su frente Cumplir no superó el piso electoral, confirmando que la independencia proclamada no siempre rinde votos.

Con el paso del tiempo, el exfuncionario adoptó un tono revisionista, describiendo su etapa en el Gobierno como un error “personal y político”. Sin embargo, su súbita conversión a opositor parece más un ejercicio de oportunismo que de arrepentimiento sincero.

Del gabinete al purgatorio opositor

Ya fuera del kirchnerismo, Randazzo se sumó a espacios moderados como parte del peronismo federal. Intentó acercamientos con Roberto Lavagna y más tarde con el bloque Hacemos Coalición Federal, donde mantiene un perfil activo pero sin peso decisivo. Desde allí, critica tanto al oficialismo libertario como a sus antiguos jefes políticos.

Hoy, su discurso se centra en la “eficiencia del Estado” y la “transparencia”, conceptos que en sus años como ministro parecían no inquietarlo demasiado. En el Congreso, busca mantener presencia y recuperar credibilidad en un electorado que lo percibe como un político de doble discurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1978932732265738751&partner=&hide_thread=false

Una autocrítica que llegó tarde

“Estuve cuatro años en el Gobierno en contra de mi voluntad”, repitió Randazzo, como si esa frase lo absolviera. Pero su propia trayectoria desmiente el relato del cautivo: fue ministro, vocero y defensor del modelo del que ahora reniega. Su pretendida redención llega cuando ya no cuesta nada decirlo.

El exministro parece olvidar que la política no perdona las amnesias selectivas. Su intento de presentarse como víctima de CFK sólo deja una pregunta flotando: ¿Fue realmente un rehén o simplemente un aliado que se quedó hasta que el barco empezó a hundirse?

Temas
Notas Relacionadas
Florencio Randazzo, junto a Monzó, Stolbizer y Danya Tavela en el cierre de Provincias Unidas
PROVINCIAS UNIDAS

Hay foto: aunque fuera de Buenos Aires, Randazzo logró la bendición de los gobernadores

El candidato bonaerense tuvo el respaldo de Juan Schiaretti, Martín Llaryora y Maxi Pullaro, pero en CABA. Distancia del resto de los gobernadores.
Nicolás Del Caño encabeza la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
MEDALLA DE BRONCE

Buenos Aires: Provincias Unidas, la izquierda y Potencia pelean por el tercer puesto y una banca en Diputados

Florencio Randazzo, Nicolás Del Caño y Potencia pelean entre 2,6% y 4,1% según encuestas. Todos al borde del piso electoral de 400.000 votos.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Martín Rappallini, de la UIA, en el 61° Coloquio de IDEA
LETRA P EN MAR DEL PLATA

Coloquio de IDEA: "Microeconomía y consensos", el reclamo del Círculo Rojo a Milei para el 27-O

Por  Esteban Rafele
Martín Llaryora y Nacho Torres, los representantes de Provincias Unidas en el Coloquio de Idea.
LETRA P EN MAR DEL PLATA

Nacho Torres y Llaryora bancaron las reformas laboral y fiscal, pero le piden a Milei un debate "honesto"

Por  Lucio Di Giuseppe
Javier Milei y Toto Caputo apuran el acuerdo comercial con Estados Unidos.
EL AMIGO DE DOBLE FILO

La arritmia de Trump, llovido sobre mojado para un gobierno complicado y aturdido

Por  Marcelo Falak
Javier Milei volverá a Rosario para cerrar la campaña de La Libertad Avanza.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Por qué Milei cerrará la campaña de La Libertad Avanza el 23 de octubre en Rosario

Por  Ramiro Porchietti