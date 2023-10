Final para el infarto en Pinamar: el PRO, a un paso de perder otra intendencia

El PRO podría perder otra intendencia a manos de Unión por la Patria (UP), cuando se conozcan los resultados de la elección en Pinamar, donde el peronismo asegura que puede ganar, tras un final voto a voto que se dio en el recuento provisorio del último domingo y que arrojó una diferencia de tan solo 23 sufragios en favor de Juan Manuel Ibarguren , el candidato de Juntos por el Cambio (JxC), sobre el peronista Gregorio Estanga , cuando faltan los votos de sólo una urna por abrir.

La situación terminará de resolverse en el escrutinio definitivo que se lleva adelante por estas horas. En el municipio de la Quinta sección electoral, el escrutinio provisorio contabilizó 99 de las 100 mesas del distrito, en las que JxC obtuvo 8.131 votos (37,37%), mientras que en las que UP sumó 8.108 (37,06%). Aún quedan por contabilizar los votos de una urna, que equivale a 350 electores.

Según los apoderados de UP, “llama la atención que algunas mesas de extranjeros -son 11 en total-, presentan comportamientos muy raros, cambiando las proporciones de votos que UP tiende a obtener en ese segmento del electorado”. En tanto, el candidato de JxC, impulsado por el jefe comunal saliente, Martín Yeza, publicó en sus redes sociales: “Desde Juntos Pinamar tenemos el 100% de los certificados de escrutinio que confirman el resultado, todos firmados por las autoridades de mesas y fiscales. Sabemos de qué se trata, sabemos que van a querer embarrar la cancha como sea. Así se comportaron durante sus campañas electorales, con violencia, mentiras y extorsión”.

Queremos decirles que desde Juntos Pinamar tenemos el 100% de los certificados de escrutinio que confirman el resultado, todos firmados por las autoridades de mesas y fiscales. — Juan Ibarguren (@JuanIbarguren) October 23, 2023

En ese sentido, será el juzgado Federal o la Junta Electoral los que tendrán que resolver la apertura de urnas, cuando corresponda, o incluso su anulación si no coinciden los números de los certificados de escrutinio con los sobres y votos encontrados en el interior. De concretarse una derrota de Ibarguren, sería otro de los distritos PRO que perdieron a manos de UP, como los casos de Bahía Blanca, Olavarría, Azul y La Plata, aunque este último también se está dirimiendo en el escrutinio definitivo, ya que ambos candidatos (Julio Garro de JxC y Julio Alak de UP) se adjudican el triunfo.