El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey anunció este miércoles que no competirá por ningún cargo político. Lo hizo a través de un video, donde expresó: “No voy a participar como candidato a las proximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos. Ni de lo que fui, soy y seré, un militante peronista”.