Rogelio Frigerio busca conquistar el Senado provincial para garantizarse la reforma política

Por la ley de gobernabilidad, el gobierno de turno se garantiza la mayoría en Diputados. En el Senado es otra la historia. Sobre todo para Frigerio, que no logró imponer su mayoría y gobierna en minoría. Los nueve senadores y senadoras de Más para Entre Ríos serán el principal desafío para lograr la sanción del proyecto de ley de reforma política que contempla, entre otros cambios, la llegada de la Boleta Única de Papel .

Como contó Letra P , todavía no existe un borrador oficial que circule, pero sí una agenda de temas que el oficialismo busca imponer en la discusión.

En términos generales, los vientos son favorables para el gobierno, aunque desde la oposición se apunte que todavía es pronto para hablar públicamente del tema. Recuerdan que el gobierno no presentó el borrador, pero advierten que hay coincidencia con la boleta única.

“Hay que hacerla”, dicen sobre la reforma. Las precauciones en el peronismo pasan más por una cuestión de timing: temen quedar en offside con “la agenda de la gente”. Aun así, ante la consulta de Letra P, confirman que están de acuerdo con la BUP porque traería recorte de gastos y reducción de recursos para el Estado.

descarga (10).jpg Rogelio Frigerio presentó la reforma política en Entre Ríos y pretende que se sancione este año en la legislatura.

El foco de la reforma política que quiere Rogelio Frigerio

En el gobierno se encargan de repetir que la propuesta trasciende la BUP y apunta a ordenar el sistema que definen como “antiquísimo” y hasta poco transparente. Como ejemplo, ponen el foco en el financiamiento de las campañas e insisten con la ausencia de regulación provincial.

“No hay tope de gastos, no hay asignaciones, no hay rendición de cuentas”, explican. Otro ejemplo que usan para ilustrar la “desprolijidad” es que hoy en día el dinero que gira el gobierno para el financiamiento se hace a la cuenta de un partido político y no se exige que se abra una cuenta bancaria a nombre de los frentes partidarios.

En cuanto al cronograma electoral, quieren dejar claros los límites que tiene el gobernador para desdoblar o unificar. Tras la experiencia del año pasado, cuando el exgobernador Gustavo Bordet modificó por ley el plazo para decidir si desdoblaba o unificaba elecciones con las nacionales, a Frigerio le interesa que las reglas de juego “sean claras desde el principio”, cuentan. En ese momento, el entonces Frigerio candidato la pasó mal con la indecisión de su antecesor. Ahora quiere achicar el margen de manipulación de esa decisión.

En cuanto la BUP, y tal como anticipó Letra P, siguen firmes los análisis de los modelos Córdoba y Mendoza porque se aproximan conceptualmente a la realidad de Entre Ríos que no tiene, por ejemplo, elecciones municipales desdobladas de las provinciales.

El consenso que ya hay en Entre Ríos

La llegada de la BUP es casi una realidad. Es lo que mayor consenso despierta entre oficialismo y oposición. Las discusiones irán, en todo caso, por el modelo que terminará definiéndose en función de las modificaciones que puedan surgir en torno a las PASO.

Una de ellas podría ser en torno a si se limita o no la cantidad de candidatos, como en algunas provincias, o al porcentaje mínimo que los partidos políticos pretendan exigir. “Si se dan, serán discusiones laterales que nos parecen muy bien, pero vemos que hay un espíritu de ir adelante con la reforma porque todos están de acuerdo que la boleta de papel no va más”, resumió un funcionario empapado en el tema.