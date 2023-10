Frigerio anunció un ministerio para el radicalismo que lo enfrentó en las PASO

El candidato a la gobernación de Juntos por Entre Ríos (JxER) le ofreció al intendente de Crespo, Darío Schneider, el cargo de ministro de Obras Públicas, siempre que la ciudadanía le dé el voto mayoritario este 22 de octubre. “Hay que poner a los mejores”, aseguró Frigerio en un acto en esa localidad del departamento Paraná donde, acompañado por el radical cordobés Mario Negri, contó: “Quiero hacer un anuncio. Le pedí a Darío Schneider que me acompañase en la gestión, que sea mi Ministro de Obras Públicas. Y me dijo que sí. No me lo voy a perder”.