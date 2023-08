El peronista Adán Bahl cree que puede conquistar los votos que recibió el radical Pedro Galimberti en las PASO. Para Rogelio Frigerio no hay dudas de que quedarán dentro de Juntos por Entre Ríos a la hora de la elección general. El entorno de Galimberti, que desde el domingo a la noche todavía no habló en público, dicen que los votos no tienen dueño.