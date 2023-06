Cartel nena.JPG Selfies y abrazos a su paso por la peatonal de Paraná. Foto: gentileza Florencia Gómez.

Hasta que Milei arribó hubo discusiones respecto de la conveniencia o no de cortar la calle para esperarlo. "No hay que entorpecer el tránsito porque los liberales no somos peronistas”, decían unos. Una mujer oriunda de Estancia Grande marcó: "No cortamos la calle, estamos en una convocatoria política donde el liberalismo quiere la libertad. Estamos cansados de que nos usen, somos empresarios chicos de campo que queremos la libertad”.