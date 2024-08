Francisco Azcué: "Ya no hay lugar para políticos guapos"

-El cambio de paradigma en la forma de hacer política. Una gestión de puertas abiertas, poniendo en la escena al sector privado. Una política austera, cuidando los recursos con equilibrio entre la austeridad y la presencia del Estado. Trajimos programas y proyectos que dijimos que íbamos a traer, como el RELEVAR. Estamos cambiando el paradigma asistencialista por el de inclusión real, poniendo al deporte como prioridad, por ejemplo. El primer semestre fue con dificultad, porque la crisis fue muy dura para todos los municipios, pero cada vez adquiere más velocidad la gestión y estamos conformes, a pesar del contexto y las turbulencias.

-¿Qué ciudad encontró?

-Una ciudad desordenada, que trajo problemas. Los números hablan por sí solos. Concordia con 69.2% de pobreza infantil no resiste análisis. Casi siete de cada 10 niños son pobres. Podemos analizar las causas, hay ciudades que tienen mismo contexto y no tienen esa pobreza. Esas ciudades requieren Estado muy presente en la contención social y en la prestación de servicios. Hubo un crecimiento muy desordenado y cuando una ciudad se desarrolla con asentamientos y ocupación en clandestinidad, la provisión de servicios es dificilísima y cara. Es muy caro cuando una ciudad crece mal. Pero tenemos que salir de ese culto a la emergencia permanente y darles otras herramientas para que puedan ser parte del sistema sin soltarles la mano.

-¿Entonces no está en contra del Estado presente?

-No, por supuesto. Si peleás por la libertad de un pueblo, tienen que tener herramientas básicas para desarrollar su proyecto en libertad. La regulación excesiva es mala. Coincidimos en que, si el Estado está asfixiando todo el tiempo al sector privado, para una política de asistencia y solo queda ahí, es negativo, pero si el Estado se retira en una ciudad como esta, estas personas que están fuera del sistema no tienen oportunidad. Todo lleva tiempo, porque lo fácil es regalar, que el político salga y regale, y también ocupás menos recursos, porque solo es regalar y tener a la gente prendida de alguna prebenda. Lo más difícil es lo que estamos haciendo nosotros, y lleva más tiempo. Ahora vivimos con gente que está muy angustiada y desilusión de los políticos. Los dirigentes tenemos que decir cosas que la gente no quiere escuchar, como que no podemos seguir con parches. Eso la gente lo entiende y va a tener paciencia. Ahora tenemos otra velocidad en la gestión y eso lo están viendo.

El Pacto de Julio y su relación con Enrique Cresto

-¿Qué quedó del acuerdo político y del Pacto que incluyó a Enrique Cresto?

-Seguimos avanzando, estamos creando una red muy importante entre las instituciones y el Municipio. Ya surgieron proyectos, convenios con fundaciones para alfabetización. Fue muy positivo y seguirá siendo beneficioso lo que venga después del documento que vamos a firmar el 17 de agosto.

-¿Y va a estar Cresto?

-El pacto fue más un trabajo institucional que político, con el tiempo se volvió así y no tanto con los partidos. Trato de tener una buena relación con todos los partidos, necesito que nos llevemos bien. Si un legislador de otro partido tiene una buena idea, la apoyaré. Ya no hay lugar para agravios solo por ser de partidos diferentes. Quiero ser un intendente que logre unir a los concordienses, que pueda transmitir esta idea. No hay lugar para políticos guapos, para estar a los gritos o chicaneando. Eso a la gente ya no le importa. Hoy parece estar de moda ser guapo. Si vos querés ser guapo, veni a denunciar a los narcos. Pero a la gente no le importa las chicanas ni peleas. Voy a apoyar a quienes tengan buenas ideas, como el senador Edgardo Kueider. Y lo mismo con el gobierno nacional, lo que creamos que esté bien lo vamos a apoyar. Me ilusiono cuando veo política de otra forma, cuando lo veo a Rogelio Frigerio.

-¿En quien piensa cuando dice guapo?

-Hay muchos. La gente les saca la ficha y se da cuenta.

Azcue Frigerio ONU 2.jpg Azcué junto al gobernador Rogelio Frigerio durante una recorrida de gestión en Concordia, al norte de Entre Ríos.

La fusión de La Libertad Avanza y Juntos en Entre Ríos

-¿Qué piensa de un eventual ingreso de LLA a Juntos?

-Estoy demasiado ocupado en la gestión, me cuesta dedicarle tiempo a este tipo de análisis, estamos fortaleciendo un proyecto político local, con apertura, con visión centrada de la política, equilibrada. En lo político fortaleciendo nuestro frente, con vocación de amplitud. En cuanto construcción política, sigo a Frigerio. Donde él considere que tenemos que estar, yo lo voy a seguir.

-Y a nivel local, ¿cómo es la relación con los libertarios en Concordia?

-Pasa lo mismo que con los otros partidos. Con algunos nos llevamos bien, con otros no tenemos relación. Algunos forman parte de nuestra gestión inclusive. Construyo por empatía, por confianza, con ciertos puntos de coincidencia, lo mismo me pasa con ciertos sectores del peronismo. No podemos meter a todos en la misma bolsa. Los libertarios están iniciando su camino y tienen mucho para aportar.

-En ese sentido, ¿qué opina de las recientes incorporaciones de nombres que militaban en el peronismo en el gobierno de Frigerio? Puntualmente me refiero a Alfredo Francolini y Eduardo Asueta.

-Estoy totalmente de acuerdo. Rogelio es nuestro conductor y líder político, marcó un rumbo claro, es la construcción de un espacio amplio y plural donde se ponga como prioridad la eficiencia del Estado. Asueta y Francolini son dos personas con experiencia que pueden aportar mucho, los conozco a ambos y sé de su vocación de servicio y capacidad.

-La foto con Lucía Varisco, que es de otro sector de la UCR, ¿tiene alguna lectura especial? ¿Hay un acuerdo al interior del partido?

-Con Lucia somos amigos, de la misma generación. Vino a la municipalidad a visitarme y fue un gusto recibirla. En este momento solo estoy pensando en la gestión, ocupándome en fortalecer nuestros equipos y que el municipio funcione cada vez mejor, no hay tiempo para otra cosa.

-¿Cómo está la relación con la UCR y el PRO después de la salida de su gestión de las dos personas que eran dirigentes partidarios?

-La relación está excelente. Coincidimos en la idea de fortalecer el frente y sabemos cuál es el límite, que es moral y ético. Tenemos la misma conducta que antes de las elecciones. Las personas que están en la gestión son las que estuvieron con nosotros en los equipos técnicos. Hoy en gestión, y no en campaña, eso te fortalece. Cuando estás en el mismo barco, sobre todo en estas épocas difíciles, uno se aferra más a esa confianza. Con mi viceintendenta, por ejemplo, el vinculo se fue fortaleciendo más.

GUNzU58WkAAZs_2.jpeg Azcué recibió a la dirigente paranaenese Lucía Varisco (UCR) esta semana en la municipalidad de Concordia.

El gobierno de Javier Milei

-¿Cómo está viendo al gobierno de Javier Milei?

-Bien. Milei está haciendo lo que dijo que iba a ser, con dificultades propias de una crisis heredada. En algunos puntos les fue bien, bajaron la inflación. Lo que sí veo es la recesión económica, pero la gente lo votó y está haciendo lo que dijo.

-¿Coincide con la orientación de su gobierno?

-Estamos de acuerdo con el rumbo que se está tomando. Con algunas cuestiones puntuales no, y lo planteamos en donde corresponde, en el Congreso, por ejemplo el tema de los subsidios. Frigerio también ha marcado disidencias cuando tuvo que hacerlo. Yo defiendo los intereses de mi ciudad, tener buena relación no quiere decir que vamos a permitir que hagan cualquier cosa, quiere decir que vamos a estar para que puedan trabajar y que les vaya bien. Estamos trabajando para que les vaya bien y confiamos en que eso va a ocurrir.