Energía: la cooperativa SCPL regularizó una deuda histórica y retomó inversiones en Chubut

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada ( SCPL ) de Comodoro Rivadavia regularizó una deuda histórica con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ( Cammesa ) y avanzó con nuevas obras hídricas en Chubut . La entidad cerró balances con superávit y consolidó un proceso de reordenamiento financiero en medio de la quita de subsidios al sector de energía .

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El proceso incluyó una revisión administrativa, financiera y operativa de la cooperativa, conducida por su presidente Franco Domizzi junto a la gerente Lucía Ávila . La cooperativa presta servicios de distribución, comercialización de energía eléctrica y alumbrado público, y de distribución y comercialización de agua potable y recolección y transporte de líquidos cloacales.

La auditoría abarcó cuatro ejercicios contables completos, desde enero de 2021 hasta diciembre de 2024, y analizó distintos aspectos vinculados con la gestión de la entidad.

En 2025, en medio de la quita de subsidios, la cooperativa alcanzó un balance histórico con superávit y logró reposicionarse dentro del sector energético y cooperativo.

Representantes de Cammesa, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (Fechcoop) y la cooperativa CALF, de Neuquén, destacaron el cumplimiento de los compromisos asumidos por la SCPL y su situación financiera.

Obras hídricas en Comodoro Rivadavia

La cooperativa avanzó además con obras de infraestructura consideradas estratégicas para la ciudad. A comienzos de mayo, el gobernador Ignacio Torres recorrió el pozo C-102, correspondiente a la primera etapa del proyecto hídrico.

Durante esa visita, el mandatario sostuvo: “Volvimos a perforar tres pozos que le darán agua a un equivalente de cinco mil familias en la zona norte de Comodoro” y enmarcó la iniciativa dentro de “un plan hídrico para garantizar acceso al agua en el sur provincial”.

scpl chubut responsables Energía: la cooperativa SCPL regularizó una deuda histórica y retomó inversiones en Chubut

El cierre de la auditoría representó un nuevo paso dentro del proceso de reorganización integral de la SCPL. El trabajo técnico incluyó la revisión de conceptos incorporados en la facturación a usuarios y el análisis de la relación contractual con proveedores estratégicos, entre ellos Cammesa y el gobierno de Chubut.

También contempló el seguimiento de recomendaciones formuladas por auditorías anteriores, especialmente las realizadas por el Tribunal de Cuentas Municipal y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Auditoría y ordenamiento financiero

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, afirmó que “lo que encontramos fue una cooperativa con un grado relevante de ordenamiento administrativo y financiero” y remarcó que la entidad recuperó capacidad de control sobre la prestación de servicios públicos esenciales.

“El punto central es que hoy hay documentación, procedimientos y herramientas de control sobre los servicios que recibe la ciudad”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, Domizzi sostuvo que “la cooperativa tiene sus cuentas en orden, cumplió con sus obligaciones y consolidó una administración seria y responsable”.

El dirigente agregó que ese proceso permitió generar previsibilidad para asociadas y usuarias, además de fortalecer el funcionamiento institucional de una de las entidades más importantes de Chubut.