El agite, la plancha y el dólar a la rosarina

Para no repetir la semana negra del dólar por los aires y que la elección se defina de antemano, Massa enfocó en bancos y en las financieras Alycs , que operan grandes cantidades bursátiles, para que no agranden las posiciones dolarizadas hasta el 22-O y, quizás, lo siga aplicando si la mano viene intensa.

Total confianza. Lo que no genera para nada confianza es lo que pueda suceder el lunes en el mercado, por eso se cubrieron tanto financistas como cualquiera que tuviera una actividad comercial tratando de no vender demasiado, como una extensión del finde extralarge.

Los productores de granos de la zona núcleo no movieron un dedo para vender y así esperar que la semana que viene haya una mejora de precios en dólares. De hecho, la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario no tuvo cotizaciones. “Cero ventas, cero. Si la semana pasada vendieron poco, esta se profundizó y no pidieron vender nada. Y los que están acomodados no sólo no vendieron sino que querían comprar cualquier cosa para no tener pesos encima”, explicó un acopiador.

Por el lado de General Motors, continúa con la actividad paralizada ante la falta de dólares para pagar a proveedores externos. “GM reitera su compromiso de reanudar sus operaciones en su planta de Rosario a la mayor brevedad posible”, explica en un comunicado la automotriz. Massa prometió normalizar las importaciones adeudadas con el swap con China que cerró esta semana. Esta industria es sensible al movimiento del dólar porque hasta las materias primas son commodities dolarizados.

En conclusión, fueron dos semanas en que se acomodaron varios precios a dólar ballotage, por lo que coinciden que si no hay algún cisne negro, llámese Milei ganando en primera vuelta, no debería haber una corrección de los precios que rompa todo, aunque se descuenta que por el envión e inercia habrá subas en la semana.