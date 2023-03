Precios Justos: comerciantes minoristas apuntan contra Tombolini

https://twitter.com/fernandosavore/status/1622921877655113728 El 80 % de la mercadería, que tenemos,en nuestros comercios, la compramos, en los mayoristas, cada vez que vamos encontramos cambios de precios, que tratamos de muchas no ponerlos ,para no quedar tan agresivos con los clientes,sabemos quienes son los pícaros — fernando savore (@fernandosavore) February 7, 2023

Dos factores clave. Uno, los comercios minoristas no tienen Precios Justos, dado que no fueron incluidos en ningún acuerdo de los últimos años. Otro, los hogares con menores ingresos, casi no compran en supermercados y destinan la mayor porción de su dinero a comprar artículos de primera necesidad en pequeñas superficies de venta, donde muchos precios han registrado un mayor aumento.