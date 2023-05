Salarios y dólares para importar: los pendientes del plan de Sergio Massa

Para los salarios, el titular de Hacienda aún resiste el pedido kirchnerista de la suma fija como motor del poder adquisitivo que sigue perdiendo frente al comportamiento de los precios, aunque las declaraciones del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner parecen acercar posiciones. Como contó este medio , una delegación massista estuvo presente en el Congreso del PJ bonaerense del sábado y detrás de la insistencia por la suma fija y un doble aguinaldo, hay una coordinación con el tigrense. En los pasillos de Economía, sin embargo, las fuentes consultadas aún no arriesgan a afirmar un posible anuncio en ese sentido.

Contener al dólar

Los puntos más relevantes fueron de política monetaria, aunque no se trata de una jugada novedosa. Al tope de la lista estaba la intervención en los mercados para la contención del dólar blue y la administración del crawling peg, hoy alrededor del 6%, por parte del Banco Central. La última, la que más incertidumbre causó teniendo el cuenta la presión de una devaluación de parte del Círculo Rojo y los inversores. En el BCRA aseguran que la estrategia no cambia respecto a los últimos meses. "La idea siempre es acompañar la inflación y que no se genere atraso. Los últimos meses fue quedando un poco atrás porque el aumento de precios fue más de lo que esperábamos", indicaron desde la entidad monetaria a este portal. La suba de la tasa de interés de plazos fijos al 97%, en tanto, fue la única medida oficializada hasta el momento.