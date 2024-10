Riesgo país: Toto Caputo consigue luz verde para estirar el cepo hasta cerca de las elecciones

Es un número que el índice no marcaba desde el 12 de agosto de 2019, luego de las PASO presidenciales que consagraron como ganadora a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner .

"Festejamos", contaron cerca del despacho de Milei al ser consultados sobre el momento en el que vieron que el riesgo país perforó los 1.000 puntos básicos.

Felipe Núñez, asesor del equipo económico, festejó en su cuenta de X: "Totalmente, la baja del riesgo país es fundamental para que las empresas tengan acceso al crédito y pueden invertir en el país, generando más trabajo y mejor pago!", escribió.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo lo propio: "Saluden al riesgo país que se va".

Por qué bajó el riesgo país

En un contexto de reservas escasas, las dudas de los operadores giraban alrededor de si el equipo económico iba a poder enfrentar los vencimientos de la deuda externa del año que viene; al mismo tiempo que busca desarmar la ingeniería financiera del cepo cambiario y sostener un esquema equilibrado, que no provoque sobresaltos en el dólar y en los precios de la economía.

Anunciadas las negociaciones por un préstamo con bancos extranjeros (REPO), los créditos internacionales y la foto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), analistas consultados por Letra P coinciden en que Caputo consiguió los guiños que necesitaba para romper con el piso de los 1.000 con el que soñaba hacia más de un mes.

"Un poco más largo plazo, ya veníamos viendo todos los activos locales mejorando sus precios en dólares de la mano del blanqueo y también de buenas decisiones que tomo el gobierno por el lado del sostenimiento del equilibrio fiscal", explicó el consultor de Outlier, Gabriel Caamaño.

"El Gobierno viene planteando llegar con este esquema a las elecciones", agregó. Hasta ahora, el blanqueo de capitales, el crawling peg al 2%, que se reduciría al 1,4% en 2025, según dice el proyecto de Presupuesto y la intervención sobre los paralelos, mantienen la garantía de un tipo de cambio estable.

Los comicios legislativos del año próximo aparecen como un desestabilizador posible de este armado cambiario que busca estirar el mayor tiempo posible, al menos hasta obtener los dólares para atender la demanda impulsiva de un levantamiento del cepo.

Según planteó el director regional de Latam Advisors, Sebastián Maril, los 900 puntos básicos del riesgo país "no necesariamente abren las puertas para endeudarnos" ya que todavía es un número muy alto.

Los 700 puntos es la cifra mágica que repiten en el mercado para poder tomar créditos con tasas "responsables". "A ese nivel, Caputo como buen alumno de Wall Street podría tentarse", señaló.

El desafío que tiene el equipo económico es sostener la confianza de los inversores y los resultados en las urnas pueden torcer ese deseo.

"El mercado tiene que seguir viendo que el plan de Milei funciona, que no se puede descarrilar. Si no logra imponerte en elecciones y no hay un buen número de representación en el Congreso, habrá dos años malos de riesgo país", pronosticó Maril.

El Congreso y el FMI

La cuestión legislativa será clave. Tal como sucedió con la reforma jubilatoria y el proyecto de financiamiento universitario, en Nueva York los inversores respondieron a la negativa cuando se aprobaron las iniciativas que implicaban moverse del camino del déficit cero y a la positiva cuando el Presidente las vetó.

El riesgo país también es clave para el futuro con el FMI. Caputo, su número dos José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, ya están negociando un nuevo acuerdo que incluya un extra de dinero fresco.

Aunque tanto Milei como Caputo repitan las condiciones técnicas para salir del cepo en sus distintas conferencias, el mandatario aseguró que si alguien da financiamiento, no tardará en desarmar el andamiaje financiero alrededor del dólar.

Por lo bajo, en el quinto piso de Hacienda aseguran que la cantidad es crucial: cuando más dinero otorgue el Fondo, más de shock será la salida.

En el organismo internacional reinan las dudas: mientras la directora gerente Kristalina Georgieva elogia los avances del plan de ajuste de La Libertad Avanza; a los funcionarios argentinos les está costando darle forma al nuevo programa.

La entidad quiere un tipo de cambio más competitivo y tiene cuestionamientos hacia la capacidad de controlar el dólar. Milei y Caputo no están preparados para dejar al dólar flotar.