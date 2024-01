El holding estatal lo completa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), creada en 2015 para coordinar las políticas y planes de inversiones de las restantes empresas del sector. Tiene un plantel de 73 personas empleadas y una asistencia del Tesoro de $979 millones anuales.

Un sexteto que triangula

El nuevo staff ferroviario mileísta está compuesto por un sexteto de funcionarios que se entrecruzan en los directorios de las empresas. Pedro Moisés Hadida, ex subsecretario de la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña y ex director de la ANSES, asumió como presidente de Decahf y de FASE; además se encamina a tener igual rango jerárquico en la ADIF.

Sergio Basich, ex gerente comercial de Perfil y ex CEO de Grupo América, quedó al frente de BCyL y es director de Decahf; mientras que Alejo Maxit, ex funcionario en la administración porteña y la ANSES y ex director de Telecom, fue nombrado como director en Decahf y BCyL.

Agustín Ferrari, socio del estudio de abogados Naveira-Truffa-Martinez, ocupa la vicepresidencia de BCyL. Adolfo Zamudio, ex titular de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de la gestión macrista, asumió como director de FASE.

A su vez, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse puso al actual subsecretario de Empresas y Sociedades del Estado y ex auditor interno del gobierno porteño Patricio Jaccoud Girart como director de Decahf y de BCyL.

Vacante y problemas

Solo queda por cubrir la presidencia de SOFSE, pero fuentes oficiales consultadas por Letra P adelantaron que quedaría a cargo de uno de los seis que integran el equipo ferroviario. La demora en nombrarlo y la falta de pago a proveedores que se registra tras el cambio de autoridades en la Casa Rosada ya está impactando en el servicio de trenes.

En la línea Sarmiento, se eliminaron 25 servicios eléctricos diarios de lunes a viernes y 17, en los ramales diésel los fines de semana. En el Mitre, se quitaron 32 trenes diarios por “razones estacionales”. A eso se sumó el cierre de 35 boleterías de las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre por la no renovación del contrato con la transportadora de caudales.

En los trenes de larga distancia, el ajuste se manifiesta en la ausencia del servicio de coches-comedores y en la falta de dispenser de agua fría y caliente, que hasta el mes pasado estaban disponibles para quienes viajaban en todas las formaciones.