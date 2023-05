Pesce a todo: por qué Miguel Pesce se sostiene en el Banco Central

Fuentes cercanas a la tarea del BCRA entienden que a su presidente no le quedan muchas alternativas para continuar en el poder más que terciar con el titular del Palacio de Hacienda. Ocurre que su jefe político y amigo, el mandatario nacional, dio un paso al costado de toda pretensión reeleccionista. “Lo tiene fuera del juego” , admitieron a Letra P.

Desde el 25 de abril, cuando Pesce ordenó a la mesa de dinero que intervenga en el mercado de los dólares bursátiles, una práctica hasta entonces prohibida, el uso de reservas para ese fin no paró. Es un herramienta que se resistió a usar en varias oportunidades a Martín Guzmán y por algunos meses a Massa, quien dejó claro que no renunciará a su utilización. En el medio, lo que cambió fue la figura del jefe de Estado, que se deterioró con el paso de la gestión y su renunciamiento a una candidatura el viernes 21 de abril. El titular del Central se replegó, aunque el vínculo con Fernández lo mantiene a flote y él banquero le sostiene la mano, la misma de la “lapicera” que le dio Cristina Fernández de Kirchner y hoy está en duda.

En concreto, Pesce viajará a reunirse con el Banco Popular de China para tratar la ampliación del pacto equivalente a u$s19.000 millones. La idea es ampliar los u$s5000 de libre disponibilidad - que pueden darle un aire a las escasas reservas internacionales - a unos u$s8000 o u$s10000, según pudo saber este medio. Massa, con el traje presidenciable puesto, atenderá a la reunión del New Delopment Bank (NDB) que tratará un artículo de su reglamento que puede darle el respaldo que Argentina necesita para el acuerdo comercial con Brasil.

Será la segunda vez que los funcionarios viajen juntos en una misión internacional. La primera fue a Washington, en septiembre de 2022, cuando el tigrense lo llamó a sumarse a la revisión técnica del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa oportunidad, fueron en aviones separados. Esta vez, fuentes del Central confirmaron que lo harán en la misma comitiva de la que también participará Máximo Kirchner. El mayor gesto político del tigrense en el contexto electoral es hacia la vicepresidenta.

No todo son rosas. La tensión entre Pesce y Massa tuvo un nuevo capítulo esta semana cuando el jefe de Economía le pidió por carta que derogue una decisión que elevó a una tasa de 116,4% los créditos a los productores que no vendan el 95% de la soja, o hayan operado en los programas dólar soja I, II y dólar agro. Por el momento, no hubo respuesta del titular del Central, cuya gestión sobrevivió a Guzmán, el interinato de Silvina Batakis y, ahora ahora, al líder del Frente Renovador.