Pesce quedó en offside: bandera blanca de Massa en la pelea con Galperín

" Hoy se conoció una decisión que afectaba a los usuarios de billeteras electrónicas o virtuales. También solicité a las billeteras virtuales que bajen la comisión que cobran por retiro de dinero y a los comercios", dijo el también candidato presidencial. Massa da a entender que no estaba al tanto de la medida , es decir, que hubo un cortocircuito con el presidente del Central con quien mantiene una tensa relación. Más allá de los chisporroteos públicos, en el fondo, hay un negocio que mueve 1 billón de pesos mensuales .

El pasado 14 de septiembre, el BCRA dispuso que el sistema DEBIN que utiliza Mercado Pago sea reemplazado en el último mes de este año por el de “Transferencias Inmediatas Pull" (TIP) que es el que usan las entidades financieras tradicionales. La diferencia entre ambos sistemas es que el primero no contempla la solicitud y previa autorización o consentimiento para la acreditación inmediata de fondos de una cuenta bancaria a una de una billetera virtual para los pagos recurrentes . Que pueden ser ambas del mismo usuario.

Hasta poco antes de la derogación ordenada por Massa, en la entidad que dirige Pesce rescataban que con el TIP el cliente puede anular la autorización desde su cuenta bancaria en caso de estafas o posibles robos. Esto responde particularmente a una modalidad de fraude en la que los estafadores engañan a los usuarios diciendo que "enviaron una transferencia y necesitan que el usuario la acepte", cuando en realidad están dando su aval a que se envíe el dinero de su cuenta hacia la del estafador.

La queja de Galperín llegó dos semanas después. En X (ex Twitter), Mercado Pago afirmó que habría un impacto a 4 millones de usuarios de billeteras digitales y que la tasa de fraude es del 0,02% total de las transacciones. Desde su firma aseguraron que hay "diálogo constante con las autoridades", pero no confirmaron contactos en ese lapso de tiempo. Insiste en que con el TIP fallan nueve de cada diez transferencias y que el 95% de usuarios no logra hacer los pasos que piden los bancos.

En el Central respondieron que su compañía estuvo representada por la Cámara de Fintech que participa de la Comisión Interbancaria para los Medios de Pago de la República Argentina (CIMPRA), que es la comisión que lidera el BCRA y donde se discute y acuerdan las cuestiones técnicas.

"No nos van a romper", respondió el cercano a Macri también la red social. Un cuestionamiento de las entidades privadas es que el DEBIN fue creado con el fin de que una persona jurídica pueda cobrarle a una persona humana, es decir, para pagos. Pero Mercado Pago aprovechó un vacío legal para ofrecerlo como fondeo de cuentas. Para evitar infligir la norma, cuando una persona humana quiere poner en marcha el sistema recurrente entre cuentas desde la aplicación, el formulario dice que la empresa toma los fondos en representación de la persona humana. "Siempre la cuenta de la que se toma los fondos es de una entidad bancaria", explicaron.