Patagonia: el sindicato de Comercio muestra los dientes ante la llegada del Grupo Trappa a Chapelco

En ese contexto, el sindicato de Comercio, que conoce a los Trappa por el trajín diario en el cerro Catedral, alza la guardia. “Si una sola empresa maneja los dos principales centros invernales no es bueno, sería un monopolio. Si el nuevo concesionario piensa bajar o flexibilizar las condiciones laborales, no nos conoce, hace muchos años que tenemos un convenio del que estamos orgullosos y que nos costó fuertes conflictos en el pasado”, expresó a Letra P el secretario general de Comercio de Neuquén , Ricardo Troncoso .

Los trabajadores destacan que Catedral es más libre a las negociaciones entre el gremio y la concesionaria, y que tienen menos beneficios. Por eso miran de reojo la operación mientras muestran los dientes: el convenio no se toca .

Una historia en la Patagonia

De todos modos, evalúan que no deberían surgir problemas, como no los tuvieron desde la vigencia del convenio. Este arreglo llegó hace 25 años y ya pasó por tres administraciones privadas. Primero, con la Cooperativa Telefónica, que cursó apenas un año de gestión. Luego con Enrique Capozzolo, el empresario que se hizo famoso en los 80 por su relación con Graciela Alfano. Por último, el saliente Juan Cruz Adrogué, de Nieves del Chapelco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1901304097967370364&partner=&hide_thread=false GRUPO TRAPPA | Patagonia: quiénes son los dueños de Vía Bariloche que quieren subirse a la licitación de Chapelco



Francisco Aristi https://t.co/9moRVbISnh — LETRA P (@Letra_P) March 16, 2025

“Nos costó un conflicto duro, hasta que intervino el entonces gobernador Jorge Sapag (2007-2015) y lo destrabó. Chapelco es un gran negocio y el principal motor económico de San Martín de los Andes en invierno. El nuevo concesionario deberá poner una inversión monstruosa, el pago de salarios es el menor de sus problemas. Nosotros queremos trabajar y vamos a poner todo para salir adelante. Si por un conflicto Chapelco no abre, el pueblo vuelca. Sería terrible”, advirtió Troncoso.

El dirigente mercantil vive en Zapala, pero mantiene con rienda corta el manejo gremial en Chapelco. “El gobierno provincial tomó la posesión e hizo el inventario contrarreloj. Recién la semana pasada informaron las tarifas que reclamaban las agencias para vender el invierno. Cubrieron el hueco que había quedado y los trabajadores pasaron en las mismas condiciones a Neuquentur, el organismo provincial de Turismo. Así irán a la nueva empresa. Eso estuvo bien, pero si el que viene quiere imponer otras condiciones no lo vamos a permitir”, dijo.

Gastronómicos, otro jugador en Chapelco

Ovidio Zúñiga, histórico líder de los Gastronómicos de Bariloche, cuyos dominios se extienden a Villa La Angostura, Junín y San Martín de los Andes en Neuquén, y El Bolsón en Río Negro, dijo a Letra P que no esperan problemas con el nuevo concesionario, sea quien sea. Incluso tiene buena relación con Roberto Trappa, fundador del holding familiar de CAPSA y Vía Bariloche, quien falleció en diciembre de 2011 en un accidente de tránsito, al chocar de frente contra un micro de su propia compañía en cercanías de San Martín de los Andes.

“No hay ningún inconveniente ahora con provincia ni lo habrá con la nueva empresa”, dijo Zúñiga, explicando que, a diferencia del cerro Catedral, donde paradores y confiterías tienen otros concesionarios (CAPSA sólo administra los medios de elevación y servicios de pistas), en Chapelco cuentan con 90 agremiados en ocho paradores del paquete de la concesión.

Rasini y Zuñiga UTHGRA Nelson Rasini, secretario general de Uthgra Bariloche, habla. Ovidio Zúñiga, histórico líder del gremio, controla.

“Ahí el trabajo es de sólo 90 días y nadie quiere perder ni uno. Además, en Chapelco predomina un público esquiador, de mayor poder adquisitivo que el de Catedral. No hay problema con los sueldos ni las condiciones, la empresa provee calzado e indumentaria adecuados al trabajo en condiciones difíciles”, señaló Zúñiga.

Entre ambos gremios hay armonía en Chapelco y se entienden bien para confrontar con el gobierno del presidente Javier Milei.

Mientras Troncoso lamenta que para Milei “los sindicatos son los responsables de todo lo malo” y el clima de época no cambiará nada en Chapelco, Zúñiga pone bajo la lupa la pretendida reforma ley laboral, y dice que tomar al trabajador temporario, que trabaja hace diez o más años allí, como “nuevo” y a prueba por seis meses, “es una avivada que no va". "No sucederá en este caso”, avisa.