Maldita inflación: Toto Caputo no puede frenar la inercia y deshilacha la gran bandera de Javier Milei

El índice subraya una aceleración del 0,2% respecto a julio y marca que desde mayo el nivel de precios no baja del 4%. El IPC núcleo, la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) que descarta los componentes estacionales y regulados, fue del 4,1% y marca el cuarto mes en escalada.

La inflación núcleo es el dato que Milei pide mirar para calcular el éxito de su política antiinflacionaria; pero, esta vez, el Palacio de Hacienda no lo celebró y se limitó simplemente a informar el número.

"Con la media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional ubicándose, junto a la del mes anterior, en el menor nivel desde febrero de 2022 y la de seis meses resultando la más baja desde marzo de 2023", indicaron fuentes oficiales consultadas por Letra P.

Caputo repitió en varias reuniones que tuvo en el quinto piso del Palacio de Hacienda con grupos del poder económico que en septiembre el nivel oficial tenderá al 1% e incluso que antes de fin de año, podría llegar al 0%.

Inercia, cepo cambiario e inflación

Para las consultoras, la inercia que arrastran los precios en el contexto de lo que se llama un régimen de "alta inflación", no le permitirá alcanzar ese objetivo. Es también una condición para levantar el cepo cambiario que puso Milei, ya que busca que el número núcleo converja al crawling peg, primero al 2% y luego al 1% para bajar el ritmo de las microdevaluaciones del tipo de cambio.

"Hay dos factores: precios regulados que el Gobierno tiene que ir moviendo para que se actualicen y la inercia", explicó en diálogo con Letra P el director de EpyCa Consultores, Martín Kalos.

"En un régimen de alta inflación las familias y las empresas se adaptaron al ritmo volátil de los precios y ya funcionan de esa manera", planteó y profundizó: "Desde los contratos de alquiler hasta las paritarias tienen una mayor frecuencia de actualización y este Gobierno no tomó medidas para romper esa tendencia, sino que espera que la recesión la quiebre y no está ocurriendo".

inflación supermercados La inflación en la era Javier Milei NA

Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación German Abdala, especificó que la inercia funciona así: "Los precios se actualizan mirando la inflación pasada, que es del 4% y eso hace que sea muy difícil de perforar".

El director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, planteó que "todavía hay productos que tienen que terminar de ajustarse" y que la reactivación económica, que se da de manera incipiente y heterogénea en algunos sectores, "provoca que algunos rubros recuperen ganancias".

El rubro que más aumentó en agosto fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7,0%), principalmente por la suba de tarifas de la energía y los alquileres. Le siguieron Educación (6,6%) por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza; y Transporte (5,1%) por los incrementos en el transporte público.

La apuesta al impuesto PAIS

La apuesta de Caputo es que la rebaja del impuesto PAIS de los 10 puntos porcentuales a las importaciones de bienes que subió esta gestión al inicio del mandato, contribuyan al proceso de desinflación y le de margen para seguir con la corrección de los precios que quedaron atrasados.

Según el análisis del integrante de Delphos Investment, Leonardo Chialva, las tarifas tienen todavía recorrido al igual que el transporte, los combustibles, la educación privada, comunicaciones y la medicina prepaga, a comparación de noviembre 2023.

Para Kalos, el Gobierno niega la inercia inflacionaria por "una cuestión ideológica" y afirmó que el cero está "lejos de ser logrado".

"No está en el horizonte incluso con congelamiento de precios y atrasos que aún mantiene, como el dólar. Si es una condición para levantar el cepo, no lo va a poder eliminar. Es patear el arco para nunca llegar y no tener que liberarlo sin los dólares que le faltan para hacerlo", graficó.

Para septiembre, los datos del relevamiento de precios de C&T Consultores para la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) muestran una moderación del ritmo de suba, sobre todo, en la segunda semana. De forma preliminar, ese informe sugiere que la inflación del mes se acerque más al 3%.

El análisis más reciente de Eco Go también muestra una proyección del 3,4% mensual y LCG promedia un 2,3% de inflación en Alimentos y Bebidas en las últimas cuatro semanas, "mostrando una desaceleración solo marginal" y una media general cercana al 4%.

La entidad fundada por Martín Lousteau hizo una advertencia: "Haber relegado el objetivo de acumular reservas al de desinflar más rápido, podría generar tensiones cambiarias desencadenando un sendero de desinflación más errático que el esperado".