Legisladores nacionales recorrieron la planta de YPF de Vaca Muerta

Un total de 12 de legisladores visitó la planta de YPF de Vaca Muerta ubicada en la localidad de Añelo, Neuquén , con el objetivo de interiorizarse sobre el proceso de perforación y extracción de gas y oil que permitirá lograr cambios en la producción energética del país, no sólo para el abastecimiento interno sino también para la exportación del excedente.

En la planta de la petrolera, el vicepresidente Upstream No Convencional de la empresa, Juan Manuel Ardito, ofreció una explicación sobre el sistema de extracción no convencional que funciona en el yacimiento y respondió preguntas respecto al funcionamiento del proceso. Luego de la explicación, realizaron una recorrida por la zona y visitaron una perforación del sistema de extracción no convencional.