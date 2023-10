Por un lado, Massa sufre tanto por el dólar de hoy y la inflación de mañana, que el Marbellagate y las marchas y contramarchas del escándalo transversal de la "chocolatería" prácticamente no captan sus inquietudes.

En tanto, el barro se ha puesto tan espeso que el carpetazo de las escuchas ilegales contra Carlos Melconian fue abordado por la propia Patricia Bullrich. Según la presidenciable de Juntos por el Cambio, "los audios están todos editados, son fake. Son audios tomados fuera de contexto, todo mentira. Estuvieron hechos por un personaje siniestro que es Tomás Méndez".

"Te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen", denunció, sin terminar de dejar claro si el problema es de contexto o de realidad.

Una digresión: Alberto Fernández había prometido desactivar el emprendedurismo de la inteligencia silvestre –"las cloacas de la democracia"–, pero parece haber tenido éxito solo en apartar al Poder Ejecutivo de la misma. La actividad, todo lo indica, sigue gozando de buena salud.

Por último, arreció la controversia en torno a los consejos financieros de Milei, quien se presenta como candidato a presidente, pero actúa como asesor de inversiones y atiza corridas bancarias y cambiarias. Fernández los denunció a él y a Ramiro Marra por "intimidación pública", Massa se enojó por esa acción inconsulta y el ultraderechista aprovechó para victimizarse. El Presidente "está intentando proscribir a la fuerza política más votada", exageró el economista, que ya debe defenderse en cuatro causas motivadas por derrapes variados.

Sin que se sepa si la audacia de llamar a retirar masivamente plazos fijos en pesos y a invertir ese dinero en dólares va a sumarle o a restarle votos, pero seguro de que una hiperinflación le vendría al pelo para dolarizar a placer, el paleolibertario insistió este jueves en una conferencia de prensa –en la que volvió a mostrarse irascible– en que no es él sino el Gobierno el responsable de la situación financiera y en que "decirles a los argentinos que se queden en pesos sería condenarlos a la más absoluta de las pobrezas". Gracias por tanto.

El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) barrunta con qué clase de hombre y de programa monetario podría tener que lidiar desde el 10 de diciembre, por lo que aprovechó para armar una reunión con el banquero y candidato a senador por La Libertad Avanza (LLA) Juan Nápoli en la asamblea anual que se realiza en Marruecos.

¿Qué clase de hombre es Milei? La duda llevó a Massa a revolver un poco más el fango al proponer que los candidatos que compitan en el ballotage que cree inexorable se realicen "una evaluación psicológica y psiquiátrica" con personal médico de tres universidades. "Hay que ver si tenés adicciones (…) y si tenés equilibrio mental, porque gobernar es una cosa seria: tomas decisiones que involucran el destino de 50 millones de personas, no el tuyo", explicó. Parece que él tiene confianza en salir bien parado del test…

Ya que estamos, el minarquista le devolvió la idea, pero con otro formato. "Yo le pediría a Massa que rindiera un examen de economía para ser ministro", disparó.

Sobre los bancos, que les habían pedido no sembrar el caos a los candidatos en general –ni se habían animado a mencionarlo a él explícitamente–, se quejó sobre la existencia de "una policía del pensamiento". "La verdad es que transpiran socialismo", estimó. Sí, los bancos. No, no leíste mal.

Un poco de recuerdo y sinsabor

La mirada de Letra P no podía faltar con una deliciosa nota de Sebastián Iñurrieta, quien fue a repasar las últimas declaraciones juradas de Milei.

"El último día hábil de 2022, Javier Milei tenía pesos en sus tres cajas de ahorro. Todavía faltaban diez meses para que, siendo el candidato presidencial más votado al proponer la dolarización, el economista repitiera que la moneda nacional no vale 'ni excremento', lo que alimentó una corrida cambiaria que el Gobierno no logró frenar y llevó al dólar blue a 1.000 pesos", escribió el colega. Picarón: parece que no siempre pensó lo mismo sobre los depósitos en moneda nacional.

Gotea tu rezongo lerdo

También gotean las escuálidas reservas brutas del Banco Central, que en medio de una corrida que apenas se paró a tomar impulso en un descanso de la escalera, este jueves perforaron a la baja la barrera de los 26.000 millones de dólares.

Claro, si el billete verde tiene condiciones para seguir subiendo, ¿quién va a liquidar exportaciones? Mientras, hacen falta divisas para seguir importando –aunque sea limitadamente– y hasta para mantener cierta precaria pax cambiaria. Para aguantar los trapos, Fernández espera tener el visto bueno de China, a donde viajará, para activar un segundo segmento del swap a partir del próximo miércoles. Esto es, sí, más deuda.