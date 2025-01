La Sociedad Rural de Río Cuarto esquiva la pelea por las retenciones, pero le apunta a los gobernadores

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La autoridades de la entidad ruralista del sur provincial entienden que hay un aprovechamiento del reclamo histórico en el comienzo de un año electoral que, inevitablemente, "los arrastra" a una pelea con Milei que no quieren dar. “Declamarlo queda bien y creen que suma votos”, les reprocharon desde la organización que preside Heraldo Moyetta .

Según advierten, los ruralistas creen que quedaron al medio de un enfrentamiento entre las provincias y la Nación, a pesar que la materia de discusión incide de lleno en su actividad y es una bandera histórica del sector agropecuario. En otros términos, hay quienes sospechan que ya empezó la disputa por el voto chacarero y es por eso que acomodaron rápidamente el cuerpo para no quedar al medio.

La crítica de la Sociedad Rural de Río Cuarto

El off the record coincide con los duros términos del comunicado difundido este miércoles. “Ahora queda bien pedir por la quita de retenciones. Así parecen haberlo entendido ciertos gobernadores, como Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro, de Entre Ríos y Santa Fe y el de nuestra provincia, Martín Llaryora que, de un tiempo a esta parte, no se cansan de repetir que la madre de todos los males de la producción agropecuaria son las retenciones nacionales”, señala el escrito que difundió la Sociedad Rural de Río Cuarto.