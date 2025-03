CFK a Toto Caputo tras el anuncio del préstamo del FMI: "Sos el gran patinador serial de dólares ajenos"

Live Blog Post

Bullrich: "En la Ciudad, la motosierra está desafilada"

A 48 horas del cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recorrió Avenida Santa Fe junto a la presidenta de LLA de CABA, Pilar Ramírez, el diputado Juan Pablo Arenaza y los integrantes del bloque libertario de la Legislatura porteña y cuestionó la gestión de Jorge Macri: "En la Ciudad, la motosierra está desafilada".

“El país está en un cambio, va a una velocidad muy rápida y la ciudad sigue como si ese cambio no existiese”, se lamentó la funcionaria de Javier Milei y también cruzó al ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por quejarse de lo sucio que está la Ciudad: “Si eso es lo más importante que tiene para decir Larreta, no entiende los problemas estructurales”.

“Nosotros tenemos un proyecto superador”, afirmó Bullrich ante la prensa y, en relación a LLA, resaltó: “No estamos hablando de candidaturas, pero estamos a disposición. Fuimos todos convocados a la preselección, ahora no sabemos qué va a pasar”.