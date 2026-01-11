La era Javier Milei: tras dos años para el olvido, la venta de cervezas y gaseosas repuntó en enero

La venta de cerveza sigue cayendo desde el ingreso al gobierno de Javier Milei . El cierre de 2025 volvió a ser negativo respecto del magro 2024, según los números preliminares de la industria; y a pesar de un repunte en la última quincena del año. La venta de gaseosas creció apenas por encima de 2024.

La demanda en enero, mes de temporada alta para el sector, comenzó con mejores registros, mientras que el Mundial de fútbol previsto para junio aparece como un factor que podría impulsar el consumo en 2026.

“El 2025 no fue bueno. Termina con números rojos, con caídas de un dígito respecto de 2024, un año que había mostrado bajas del 20%”, detalló a Letra P uno de los principales fabricantes de cerveza del país.

Otro de los grupos industriales líderes del sector explicó que “2025 no tuvo crecimiento: el consumo se amesetó en niveles negativos en comparación con 2023”.

Durante el último bienio, a la debilidad de la demanda se sumó un aumento del contrabando de cerveza desde Brasil y Paraguay. Al mercado local ingresan latas de marcas globales y etiquetas sin presencia previa en Argentina, que se comercializan sin pagar impuestos y ganan espacio por sus precios más bajos y el margen que ofrecen a los comercios.

maquina La fábrica de cerveza Quilmes, en los niveles de producción de 2024

En contraste, las importaciones formales todavía no representan un problema relevante para el sector cervecero. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hasta septiembre de 2025 Carrefour importó cerveza por u$s 1,9 millones, el mayorista Yaguar por u$s 600.000 y Cencosud por u$s 200.000.

Una fuente del sector explicó que “en 2025 no hubo un crecimiento de las importaciones porque la demanda no acompañaba. Además, programar una importación lleva meses y la cerveza tiene vencimiento, por lo que hay que tener previsibilidad del mercado”.

Era Javier Milei: ventas por debajo de 2023

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las ventas de bebidas acumuladas hasta octubre de 2025 en supermercados fueron 1,8% menores a las de 2024, año que ya había mostrado una contracción del 17,8% respecto de 2023. En octubre se registró una caída interanual del 3,9%. Las bebidas representan el 11% de las ventas totales de los supermercados.

Las dos principales compañías del mercado cervecero —AB InBev, dueña de Quilmes, y la chilena CCU, que produce marcas como Heineken, Schneider y Miller— coincidieron en que en enero de 2026 se observó una mejora en el ritmo de ventas. También señalaron que el Mundial de fútbol podría impulsar el consumo en plena temporada baja. En ese contexto, destacaron el crecimiento sostenido de las cervezas sin alcohol.

camión cervecero 2 El camión de cervezas vendió menos que en 2024

En el segmento de bebidas sin alcohol, las gaseosas y aguas saborizadas crecieron en 2025 “levemente” respecto de 2024, aunque quedaron por debajo de los niveles de 2023, explicó a Letra P un vocero de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa), que nuclea a empresas como Coca-Cola y Pepsi. El sector es liderado por estas firmas, seguidas por Manaos, que recientemente adquirió las plantas de Neuss y Cunnington por u$s 70 millones.

Cadibsa indicó que “el mes de diciembre cerró con un desempeño levemente positivo en términos de ventas, especialmente durante la semana de las fiestas y el cierre del año”, y definió el escenario como de “moderado optimismo”.

Mayoristas: menos volumen y más facturación

Letra P consultó a dueños de supermercados mayoristas del conurbano bonaerense, quienes señalaron que en noviembre las ventas fueron levemente inferiores en cantidad de bultos, aunque con un aumento del 8,5% en facturación por precios.

“La gente fue al salón y compró usando aplicaciones. La venta de vinos y champagne fue muy mala; la cerveza estuvo en niveles similares a los del año pasado”, afirmó un mayorista de la periferia de La Plata.

cervezas supermercados javier milei

Otro comerciante del conurbano detalló que “las ventas de bebidas sin alcohol no fueron buenas, la sidra tuvo un mal desempeño y el champagne apenas repuntó en los últimos días del año, pero también quedó por debajo. Las gaseosas cayeron y solo las aguas saborizadas lograron sostener el nivel del año anterior”.

Fernando Aguirre, de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), resumió que “2025 fue parecido a 2024: un año muy malo, en un contexto de varios años consecutivos con resultados negativos”.

Cerveza artesanal: cierres, ajuste y nuevos canales

Las productoras de cerveza artesanal que continúan en actividad ajustaron márgenes, ampliaron canales de venta y apuestan a un verano más extenso y al impacto del Mundial de fútbol para atravesar la temporada baja.

La caída del consumo y el ajuste del último bienio provocaron el cierre de productoras medianas, la baja de locales franquiciados y la salida del mercado de pequeños emprendedores que no pudieron sostener el volumen frente al aumento de costos.

El presidente de la Cámara Argentina de Cerveceros Artesanales, Martín Boan, explicó a Letra P que “diciembre fue aceptable y mejoró sobre la fecha de las fiestas”.

También señaló que “la temporada turística todavía es temprano para evaluarla, pero el escenario es distinto al de 2025, cuando hubo dos elecciones y mucha incertidumbre. Ahora las reglas están más claras”.

cerveza artesanal cámara Javier Milei Martín Boan, presidente de la Cámara Argentina de Cerveceros Artesanales

El sector muestra un cambio en los canales de comercialización: la producción en latas crece más rápido que la cerveza en barril, en línea con un mayor consumo en almacenes y menor afluencia a bares. Según Boan, mientras la cerveza industrial mostró una fuerte caída, la producción artesanal logró crecer.

“El negocio quedó con una rentabilidad muy ajustada. Hay que asegurar calidad, volumen, comunicación y fidelización, con una estructura de costos muy exigente”, explicó. Y agregó: “Una pinta a $7000 o más resulta cara para el consumidor”.

De acuerdo con la cámara, el 60% de los costos de una pyme cervecera artesanal corresponde a electricidad, gas y mano de obra, lo que vuelve clave aumentar el volumen de ventas. El sector está compuesto por unas 1200 microcervecerías, representa el 3% del mercado y en 2023, en su pico de demanda, produjo 65 millones de litros.

Gabriel Montenegro, presidente de la Asociación de Cerveceros de Berisso y miembro de la cámara nacional, aseguró que “en todo 2025 el consumo cayó fuerte, incluso en diciembre”. Explicó que los productores intentaron sostener la actividad con propuestas llamativas, pero que “la gente compra una pinta y la comparte”.

“Trabajamos más horas para ganar lo mismo. Los costos subieron y cerraron muchas fábricas chicas. Eso se ve en la cantidad de equipos y maquinaria usada que aparecen a la venta”, concluyó.