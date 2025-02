Inflación mayorista, otra mala noticia en medio del Libragate que Javier Milei intentó disimular

"Otro mes más en el que la inflación mayorista estuvo debajo del crawling peg del 2% (ahora en 1%). Si a ello se le suma la inflación de los Estados Unidos, la deflación es aún mayor. Gracias Toto Caputo por ser el mejor ministro de economía de la historia. VLLC!", escribió en su cuenta de Twitter basándose no en la aceleración mensual - como elige hacerlo cuando ejemplifica con un IPC que viajaba al 54% mensual - sino en la caída del precio de los productos importados del 2,1% interanual en enero.

Entre analistas económicos, la expectativa no es tan optimista como la de Milei. "Esperamos que en los próximos meses la inflación mayorista continúe ubicándose en torno a 1% mensual, sobre todo si el Gobierno tiene éxito en anclar aún más las expectativas desinflación con la baja del crawling. No obstante, la traducción de la inflación mayorista a una mayor desaceleración de la inflación minorista no termina de ser tan evidente", indicaron los expertos de LCG.