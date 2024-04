El economista González Rouco presentó el libro "El sueño de la casa propia"

Durante el lanzamiento, Fernando Álvarez de Celis , director ejecutivo de la fundación, atravesó las distintas temáticas desarrolladas a lo largo de los últimos años abordando las situaciones de precariedad y déficit habitacional, y expresó que “sin crédito no puede haber vivienda". "Las políticas públicas deberían fortalecerse en torno al crédito, para que se puedan mejorar las condiciones del hábitat”, apuntó.

Asimismo, dijo que los datos relevados por la fundación señalan que "ante el déficit habitacional, las familias gastan cerca del 50% de sus ingresos en alquiler" y estimó que "de no haber intervención en materia de políticas públicas, esas personas en un futuro tampoco van a lograr tener una vivienda”.

Ante este escenario, el autor consideró que “en el mercado inmobiliario está la idea de que los jóvenes no quieren ser propietarios, que prefieren viajar. Sin embargo, cuando se abrió la puerta al crédito, se tiraron de cabeza”.

En este sentido, el especialista afirmó que en el mundo la edad promedio para adquirir una vivienda es a los 30 años y que son los millennials, quienes no pueden acceder a una casa propia.

Embed - Tejido Urbano on Instagram: "Ya está disponible en nuestra página web la versión digital de EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA, el libro de Federico González Rouco (@fgrouco) Pronto se llevará a cabo la presentación del libro en forma presencial."

“Los que nacimos en los 80 o 90 nunca pudimos ahorrar. Si bien esto también sucede en el mundo, en Argentina se profundizó. Somos los hijos de una generación que en los 90s pudieron sacar algún tipo de crédito, y hoy no se puede. Ahí empieza un efecto de frustración, que la pandemia empeoró. Lo que se rompió en los jóvenes no es el aspiracional, sino la expectativa. El 45% de las personas entre 25 y 35 años vive con sus padres. Y hay muchos más propietarios con hacinamiento que inquilinos. La gente vive donde puede, no como quiere”, explicó el economista.

El libro es de acceso libre y gratuito en su versión digital o en formato papel en la Fundación Tejido Urbano.