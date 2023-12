Javier Milei recién había dado el batacazo en las PASO de agosto, cuando en una reunión del directorio del Banco Provincia se puso sobre la mesa el tema de las cuasimonedas . El discurso del entonces candidato presidencial sobre eliminar las transferencias a las provincias se había vuelto, por primera vez, una posibilidad real luego de que el economista que no superaba el tercer lugar en las encuestas, fue el más votado en la primera vuelta. La discusión ese día giró en torno a la factibilidad: qué chances jurídicas y técnicas existen para la emisión de una moneda local que pueda sortear problemas de liquidez.

Fuentes que participaron de ese encuentro afirmaron a Letra P que la conversación no prosperó más allá de un análisis superficial. La conclusión a la que llegaron es que se trata de una medida demasiado riesgosa, con un peligro de devaluación muy alto y dudas sobre si habría un acuerdo con la Nación (que en ese entonces, empezaba a presumirse libertaria), para que se pudieran utilizar para pagar impuestos nacionales.

Después del 10 de diciembre, cuando los gobernadores entraron en alerta luego de que Milei anunciara que las transferencias discrecionales se disminuirían fuerte, el mandatario bonaerense Axel Kicillof no descartó el escenario de tener su propia moneda. "Buenos Aires tiene la particularidad que le quedó la potestad de emitir moneda, que no es lo mismo que una cuasimoneda", explicó en declaraciones radiales y agregó: "Lo que le pedí al Presidente es que nos diera un panorama sobre qué están estimando ellos que va a pasar el año que viene". Días atrás, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco aseguró que, de momento, el tema "no está sobre la mesa".