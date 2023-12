Las empresas transportistas de la región metropolitana ya avisaron que, sin el auxilio económico estatal, no están en condiciones de afrontar la liquidación de los aguinaldos. De no aparecer los fondos y de no acordarse con los choferes una postergación para el pago, existen altas chances de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, disponga la primera paralización de servicios en la era de Milei.