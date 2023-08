Cepo y campaña: qué proponen Massa, Larreta, Bullrich, Milei, Schiaretti y Bregman

El cepo al dólar es distorsivo, repiten tanto economistas ortodoxos como heterodoxos. Quien sea que se siente en el sillón de Rivadavia el próximo 10 de diciembre no podrá escapar de la decisión: ¿qué hacer con las restricciones cambiarias? Las distintas fuerzas que buscan la Presidencia coinciden en que, de alguna manera, hay que salir.

En el oficialismo, la idea de terminar con las restricciones cambiarias no calza cómoda, pero tampoco es tabú. Bajo el subtitulo "independencia económica", el documento electoral de UP asegura que es "necesario debatir un nuevo modelo de país y cómo salir de la economía bimonetaria" , a la que describe como "el problema central que sufrimos como país”. Sin embargo, no menciona una eventual salida del cepo cambiario.

El ministro de Economía, Sergio Massa , relaciona esa restricción con la fuga de capitales registrada durante el gobierno de Cambiemos. “El cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ”, definió. En tanto, su contrincante en la interna, Juan Grabois , no ha hecho declaraciones públicas al respecto. En su plataforma de propuestas prevé "crear la Moneda SUR, junto a países de la región como Brasil, para lograr mayor fortaleza y estabilidad que la del actual peso".

El documento electoral de Unión por la Patria no menciona una eventual salida del cepo cambiario. El documento electoral de Unión por la Patria no menciona una eventual salida del cepo cambiario.

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien también coordina los equipos de economistas que asesoran al frente en la campaña hacia las PASO, afirmó que "hay que tender hacia un tipo de cambio único, porque eso facilita la vida también de los productores, de los comerciantes, de los importadores". "Eso sería lo ideal", afirmó a Letra P, pero advirtió: "La estructura productiva, nuestra forma de consumo en Argentina y la cantidad de reservas que actualmente tenemos hacen que eso hoy no sea posible". Sin embargo, reconoció: "Paulatinamente, queremos converger hacia eso".

En relación al plan de JxC para eliminar las trabas con supuestos "buenos resultados", la exministra de Economía cuestionó que "miente y omite hablar de las consecuencias tremendamente negativas que tendría para la población". "En la gestión anterior, ellos lo hicieron porque decían que los precios en Argentina estaban fijados en base al tipo de cambio ilegal, al blue, e hicieron una devaluación del 50% que destruyó empresas grandes, medianas y pequeñas. Hasta una empresa como Arcor, que nunca había tenido balances negativos, presentó déficit", criticó.

Para Batakis, levantar el cepo el 11 de diciembre generaría lo mismo que provocó el levantamiento que hizo Mauricio Macri. "Generó una inflación con un ritmo y una velocidad muchísimo más alta de los registros que teníamos con anterioridad, porque esas políticas salen de libros que son escritos en Estados Unidos, para su economía, y en Argentina no funcionan, porque nuestra dinámica económica es distinta".

Antes de definir las fórmulas presidenciales, el kirchnerismo tenía su propio plan. Como contó Letra P, cuando Wado De Pedro era uno de los posibles preprecandidatos del oficialismo para la presidencia, encomendado por Cristina Fernández de Kirchner, ya pensaba en armar su programa de gobierno. En ese tren, le acercó un pedido a distintos sectores, entre ellos, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), para que diseñaran el lineamiento económico de ese programa. La organización le acercó un punteo en el que la estrategia para el dólar consistía en revisar el régimen de retenciones y desarrollarlas según el crecimiento nacional. El listado señalaba: "Tender hacia la normalización del acceso a Mercado Único y Libre de Cambios (MILC) de manera gradual. Fortalecer los sistemas de pago con monedas locales (fundamentalmente en yuanes y reales)".

Juntos por el Cambio

Para la principal alianza opositora, la salida del cepo debería darse en el lapso de un año. La plataforma electoral presentada ante la justicia habla de una “rápida” unificación de todos los tipos de cambio. La precandidata Patricia Bullrich gatilló la controversia la semana pasada, cuando anunció que, junto a su asesor económico en jefe, Luciano Laspina, prepara un “blindaje”, con su correspondiente “ingeniería jurídica”, para liberar las restricciones “lo más rápido posible” con un “colchón” de dólares que le permitiría sortear las primeras consecuencias de la medida. Esas divisas provendrían de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), admitió.

La plataforma electoral presentada por Juntos por el Cambio ante la justicia habla de una “rápida” unificación de todos los tipos de cambio. La plataforma electoral presentada por Juntos por el Cambio ante la justicia habla de una “rápida” unificación de todos los tipos de cambio.

La palabra "blindaje" remitió, irremediablemente, a la medida adoptada por el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, del que Bullrich fue ministra de Trabajo, primero, y de Seguridad Social, después. Su contrincante interno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió al cruce. “No vamos a repetir eso", advirtió y pidió: "Miremos la historia argentina, estudiemos”. “No se puede sacar el cepo el primer día, eso no existe. Hablémosle en serio a la gente", se diferenció.

Según pudo saber Letra P, quienes asesoran a Bullrich y a Larreta tienen la idea de alcanzar un tipo de cambio que sea competitivo, pero manteniendo algunas restricciones. La premisa es juntar la mayor cantidad de cotizaciones en un sólo precio y que ese dólar tenga un valor que la exportación encuentre atractivo con el fin de que el ingreso de divisas provenga de las compras al exterior. La receta es el desdoblamiento: un dólar para las transacciones financieras y otro, para las operaciones comerciales (importaciones y exportaciones).

La Libertad Avanza

El caballito de campaña de Javier Milei es la dolarización, lo que implicaría una eliminación total de las restricciones cambiarias per se porque todos los pesos que hay en la economía serían reemplazados por la moneda estadounidense. En el entorno del precandidato de La Libertad Avanza aseguraron a este medio que, en el caso de aplicar un plan por el estilo, no hay lugar para "gradualismos" en un momento en el que "no hay reservas en el BCRA".

El libertario propone una eliminación total de las restricciones cambiarias per se porque todos los pesos en la economía serían reemplazados por dólares.

El libertario propone una eliminación total de las restricciones cambiarias per se porque todos los pesos en la economía serían reemplazados por dólares.

"El problema de levantar el cepo es qué hacemos después. Sin un plan creíble o yendo de forma paulatina hacia una eliminación total, el resultado es una hiperinflación", aseguró la fuente. Para el frente libertario, dolarizar la economía es el camino más creíble para "terminar con la inflación de cuajo".

Hacia diciembre, el equipo de Milei ve dos escenarios: la economía empeora "un poco" pero no desborda o las turbulencias ocurren después de las PASO y, al momento de asumir un nuevo gobierno, tendría "un escenario más fácil para dolarizar" y "avanzar con un programa de ajuste, flexibilización laboral y apertura económica".

Frente de Izquierda de los Trabajadores

En la izquierda, representada por las fórmulas Myriam Bregman-Nicolás del Caño y Gabriel Solano-Vilma Ripoll, la postura sobre la eliminación del cepo no está explicitada. La propuesta es "nacionalizar la banca y el comercio exterior" para "anular el sistema bancario como un facilitador de la fuga de capitales" y "salir de la trampa del 'tipo de cambio competitivo' como chantaje".

El economista del FIT Unidad Pablo Anino explicó que en el frente no hay un "rechazo a la necesidad de establecer regulaciones para el acceso a divisas, que son un insumo crítico para toda la producción nacional y no pueden ser objeto de especulación", pero advirtió que, "sin plantear un monopolio estatal del comercio exterior y nacionalización de los bancos, no hay ningún planteo que evite la bancarrota".

La propuesta de la izquierda es "nacionalizar la banca y el comercio exterior" y "salir de la trampa del 'tipo de cambio competitivo' como chantaje". La propuesta de la izquierda es "nacionalizar la banca y el comercio exterior" y "salir de la trampa del 'tipo de cambio competitivo' como chantaje".

Para el asesor, quitar el cepo el primer día llevaría a una "devaluación muy importante" con impacto en la inflación y deterioro del poder de compra del salario. A la vez, el "Frankenstein" que aplicó el gobierno del Frente de Todos con "diversos tipos de cambio y el cepo no contiene la inflación y agudiza la pérdida del poder de compra del salario". "Mientras que al pequeño ahorrista se le cierra la puerta para acceder al dólar como forma de preservar su patrimonio o para realizar turismo, los grandes empresarios, la élite económica, accede al dólar con las operaciones de Contado con Liquidación o Dólar Bolsa", cuestionó.

Hacemos por Nuestro País

El precandidato presidencial Juan Schiaretti, que lleva como compañero de fórmula Florencio Randazzo, presentó una plataforma electoral de 16 páginas que no dice nada sobre la salida del cepo cambiario, aunque prevé una “moneda nacional sana y fuerte como condición para la estabilidad económica”.

Schiaretti apuesta a una “moneda nacional sana y fuerte como condición para la estabilidad económica”. Schiaretti apuesta a una “moneda nacional sana y fuerte como condición para la estabilidad económica”.

En su exposición en La Rural, el cotdobés apuntó al problema de la falta de dólares y al déficit fiscal como los grandes causantes del desequilibrio económico. “Hacen falta dólares y le ponemos retenciones y cupos al sector con mayor capacidad de traer dólares”, se quejó el gobernador.