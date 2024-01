“ El jueves recibiremos a una comitiva del FMI. La recibirá el jefe de Gabinete y el ministro de Economía para renegociar el acuerdo caído por no haber cumplido con el acuerdo . El mismo se encuentra virtualmente caído ”, indicó el funcionario.

El portavoz no quiso detalles del encuentro y pidió esperar a que las charlas se lleven a cabo para aportar precisiones, “probablemente el viernes”. Argentina debe pagar este mes US$1.900 millones y resulta crucial el carácter que tome esta misión.

El FMI tiene pendiente un desembolso por U$S 2.600 millones que debía realizarse en noviembre, pero que no tuvo tratamiento porque el ex ministro Sergio Massa había incumplido con todos los compromisos que había tomado apenas un par de meses antes.

En rigor la negociación lo que busca es reponer el cronograma de desembolsos ya que Argentina debe seguir cumpliendo con los pagos si quiere seguir con el acuerdo en pie. Entrar en default significaría un proceso mucho más complicado para recomponer la relación, que incluso haría caer acuerdos conexos como con el Club de París que inhabilitaría créditos para las empresas nacionales.