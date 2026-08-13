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Camuzzi Gas destinará más de u$s 6 millones a una obra clave para la costa atlántica

La inversión permitirá finalizar la Planta Compresora Las Armas y reforzar el abastecimiento de 40 localidades bonaerenses antes del invierno de 2027.

Por Letra P | Periodismo Político
Camuzzi destina más de u$s 6 millones a una obra clave para el gas en la costa atlántica.

Camuzzi destina más de u$s 6 millones a una obra clave para el gas en la costa atlántica.

Camuzzi invertirá más de u$s 6 millones para finalizar las obras de la Planta Compresora Las Armas, una infraestructura clave para reforzar el sistema de distribución de gas natural que abastece a los hogares de 40 localidades de la provincia de Buenos Aires, incluida la costa atlántica.

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La planta estará equipada con dos motocompresores, con una potencia total de 2400 HP. Una vez que entre en funcionamiento, permitirá mejorar las condiciones operativas del Gasoducto de la Costa y del Gasoducto Tandil-Mar del Plata.

Las obras comenzarán en el corto plazo y se prevé que finalicen antes del invierno de 2027. La inversión permitirá completar una infraestructura necesaria para aprovechar plenamente otros trabajos realizados previamente en el sistema.

La infraestructura de gas para la costa atlántica

Además de la planta compresora, la repotenciación del sistema contempló un refuerzo del Gasoducto de la Costa, otro sobre el ramal de alimentación de Balcarce y la interconexión de las estaciones reguladoras de presión La Invernada y El Tejado, que abastecen a Mar del Plata.

Camuzzi cubre la distribución de gas en el 45% del territorio nacional.

Camuzzi cubre la distribución de gas en el 45% del territorio nacional.

Estas obras ya fueron concluidas, pero su funcionamiento pleno requería completar la Planta Compresora Las Armas. Con su puesta en marcha, Camuzzi podrá fortalecer las condiciones operativas de una red que resulta estratégica para el abastecimiento de energía para las redes domiciliarias e industriales de la zona atlántica bonaerense.

La compañía destacó el acompañamiento de las autoridades competentes para reencauzar la ejecución de la obra, que permitirá completar el esquema de infraestructura previsto para reforzar la distribución.

Una red que abastece a siete provincias

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen y cubre el 45% del territorio nacional en dos regiones contiguas.

La compañía opera una red compuesta por gasoductos, ramales y redes de distribución que supera los 50.000 kilómetros de extensión. A través de esa infraestructura abastece a más de 2.200.000 usuarios.

La cobertura alcanza a siete provincias: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Con la finalización de la Planta Compresora Las Armas, la empresa busca reforzar la capacidad operativa del sistema que abastece a localidades de la costa atlántica y mejorar las condiciones para acompañar la demanda de gas natural en la región.

Hace unos meses la compañía había dado un paso clave al asociarse con Vitol para exportar GNL desde La Plata.

Con una inversión estimada en u$s 3900 millones, Camuzzi planea construir la primera planta exportadora en la provincia de Buenos Aires y posicionarse a la región en el negocio global del gas.

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