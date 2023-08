A cinco meses de terminar el año, el déficit ya es del 1,1% del PBI y al Gobierno le quedaría 0,8% del PBI para gastar, señaló el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). "Dada la estacionalidad del déficit en el segundo semestre (y en año de elecciones) es difícil que en la segunda mitad del año se gaste menos que en la primera", indicó un informe de la entidad y agregó: "Los gastos siguen desacelerándose, registrando una disminución real de 3% en el mes de junio, principalmente debido a la reducción de las prestaciones sociales. Se dio prioridad al gasto en subsidios a la energía, infraestructura educativa y energética".

En Analytica aclararon: "Vale recordar que la deuda flotante actual ya alcanza los $1,12 billones, apenas $53.000 millones por debajo del tope establecido en el último memorando. Esto impedirá al Gobierno ‘pisar’ el gasto base caja. Consideramos también de difícil cumplimiento la meta fiscal”.

Subsidios.PNG

Reservas

El frente más crítico al que se deberá enfrentar Massa post-PASO serán las reservas. La entidad que dirige Kristalina Georgieva aceptó flexibilizar la meta de fondos netos del Banco Central de U$S 8000 millones a U$S 1000 millones ante la dificultad de la autoridad monetaria para retener las divisas en el mercado cambiario. En un contexto de especulación devaluatoria y cobertura frente a la inflación, se calcula que las divisas propias están en terreno negativo. La consultora Analytica calculó que "en la actualidad, las reservas netas son negativas en U$S 7.911 millones, por lo cual el BCRA debería acumular U$S 11.188 millones entre agosto y noviembre para cumplir el compromiso". Para alcanzar la meta, debería tener en sus arcas U$S 3.277 millones, es decir, U$S 1.000 millones por encima de los U$S 2.277 millones de diciembre de 2021.

"También se espera que esta acumulación sea respaldada por mejoras en el balance energético (resultantes de la finalización de la primera fase del gasoducto) y por la esperada recuperación de la sequía que comienza en la última parte de este año", indicó el Fondo en el comunicado del acuerdo.

Parte del paquete lanzado fue mejorar el dólar agro a $340 hasta el próximo 31 de agosto, al que le incorporó las exportaciones de maíz. El Gobierno previó que de esa forma ingresarían unos U$S 2000 millones. A diez días de su implementación, el tipo de cambio diferencial lleva acumulados U$S 1.147 millones de los cuales el Central compró unos U$S 984 millones. Las restricciones al acceso al dólar para las importaciones sumado al encarecimiento del tipo de cambio minorista acompañan la intención oficial de fortalecer el cepo cambiario para evitar una salida de divisas a medida que se acercan las elecciones primarias y los distintos sectores buscan cubrirse ante la incertidumbre adelantando compras al exterior o dolarizándose.

Este viernes, Hacienda deberá cumplir con el pago de U$S 800 aproximados al organismo crediticio y apuntará a, una vez más, "no tocar un sólo dólar" de las arcas custodiadas por Miguel Pesce. Antes de la apertura de mercados, el jefe de Hacienda comunicará la estrategia a implementar para cumplir con el Fondo: si volver a usar los yuanes del swap con China o pedir dinero a la entidad que provendría de saldos que otros países no usan.

Asistencia al Tesoro

El FMI hizo un llamado de atención a la Argentina: "La senda fiscal acordada no supone una dependencia adicional del financiamiento monetario directo del déficit fiscal. Los recientes y exitosos canjes voluntarios de deuda han reducido significativamente los riesgos de refinanciación y se espera que apoyen la movilización de financiamiento interno neto adicional durante el resto del año". Quiere decir que el Central está atado de pies y manos para asistir al Tesoro en lo que queda del 2023.

Desde enero, los Adelantos Transitorios y otros conceptos acumulan 2 billones de pesos. El dólar agro, además, significaría una emisión de $140.000 millones, si los exportadores ingresaran los U$S2000 millones proyectados. Aunque esa expansión monetaria estará esterilizada con la emisión de una letra del Tesoro intransferible al BCRA, como se hizo en anteriores ediciones del dólar soja. Distintas estimaciones privadas, sin embargo, prevén que se necesitará más asistencia si el déficit fiscal no se corrige a un ritmo considerable.