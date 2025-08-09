ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Drones sobre la General Paz: show de Nuevos Aires, en el día de la desregulación

De cara a los comicios nacionales, el espacio presentó su plataforma digital con un espectáculo aéreo. Coincidió con la liberación del uso de estos dispositivos en el país.

Por Letra P | Periodismo Político
El show de Nuevos Aires

Un día después de inscribirse ante la Justicia Federal con competencia electoral para competir en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, donde se elegirán 35 bancas de la Cámara de Diputados, Nuevos Aires lanzó oficialmente su plataforma NuevosAires.com con un show de drones visible desde varios puntos de la General Paz, especialmente en San Martín.

En simultáneo con el anuncio del Gobierno Nacional sobre la desregulación del uso de estos dispositivos, se realizó este eespectáculo con mensaje político. La coreografía aérea incluyó el mapa de la provincia de Buenos Aires, una corriente de aire como símbolo de cambio y la leyenda de la web del espacio, en una puesta inédita para la política bonaerense. Según sus organizadores, la acción buscó transmitir que el proyecto “ya está volando” hacia el futuro.

Estrategia y oportunidad

La coincidencia temporal con la normativa fue interpretada como una jugada estratégica. Voceros del espacio señalaron que la iniciativa buscó posicionar a Nuevos Aires como una fuerza que anticipa los cambios y aprovecha innovaciones tecnológicas para comunicar sus propuestas.

Especialistas en marketing político destacan que este tipo de recursos visuales generan alto impacto en redes sociales y medios, amplificando el alcance del mensaje y asociándolo con modernidad.

Si bien el uso de drones en eventos públicos es habitual en el sector privado, en el ámbito político bonaerense no existían precedentes de un despliegue de esta magnitud. La combinación de elementos visuales, simbología territorial y timing político marcó un hito comunicacional.

El espectáculo también buscó reforzar el vínculo del espacio con la provincia de Buenos Aires, donde concentra su actividad electoral y pretende disputar protagonismo en los próximos comicios.

Nuevos Aires es una alianza conformada por los partidos Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal, Integrar, Espacio Abierto, Tiempo de Todos y Construyendo Porvenir.

