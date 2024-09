De Loredo defiende el rol de la UCR en un Congreso fragmentado

Rodrigo De Loredo, titular del bloque UCR, que aceptó que no se privatizará Aerolíneas Argentinas.

En cuanto a las sanciones impuestas por la Mesa de la Convención a ciertos diputados, De Loredo cuestionó la legalidad del proceso por no haber garantizado el derecho a la defensa, tanto para los legisladores implicados como para el bloque en general.

"Lavar los trapos en casa"

El diputado también destacó la importancia de mantener la unidad y no ventilar las diferencias internas en público. “Busco que no me distraigan estos temas”, afirmó, al tiempo que insistió en que las decisiones se seguirán tomando por mayoría.

Finalmente, De Loredo celebró la presentación del Presupuesto por parte del gobierno, aunque resaltó que lo estudiarán con detalle antes de tomar una postura. Apostó por retomar el diálogo y continuar con las reformas pendientes, especialmente en seguridad y democratización sindical