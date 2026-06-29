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CONGRESO | SENADO

Revés para el Gobierno: un fallo judicial impide un nuevo concurso para cubrir la defensoría del niño

Lavié Pico consideró que el peronismo no está representado en la bicameral. La Libertad Avanza quiere que no asuma María Paz Bertero, votada en Diputados.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Vilma Bedia y Nicolás Mayoraz, representantes del Gobierno en la bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes.&nbsp;

Vilma Bedia y Nicolás Mayoraz, representantes del Gobierno en la bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

El Gobierno sufrió un duro revés judicial en su intento por archivar la candidatura de María Paz Bertero como titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada por Diputados el año pasado. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, hizo lugar a un amparo e impidió anular el concurso en el Congreso.

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Mauricio Cantando

La presentación había sido realizada por los senadores del peronismo Anabel Fernández Sagasti y Pablo Bensusán, quienes cuestionaron la escasa representación de su bancada en la bicameral a cargo de cubrir los cargos en la defensoría. La denuncia consideró la integración del Senado, donde Victoria Villarruel sólo asignó uno de los cinco cupos al interbloque Populares, que identifica al PJ y es el más grande del recinto, con 25 sobre 72 bancas. En Diputados, Martín Menem le asignó dos vocalías a este espacio, aunque los tres restantes fueron para La Libertad Avanza.

Con esta mayoría, La Libertad Avanza se quedó con la presidencia y la vice de la comisión, que recayeron en la senadora Vilma Bedia y el diputado Nicolás Mayoraz, quienes en su primera reunión consideraron finalizado el proceso de selección iniciado el año pasado. Entendieron que no era válido, por haber pasado 180 días desde la finalización de las audiencias. Este martes la habían citado a la bicameral para definir nuevas condiciones para elegir los cargos, pero con el fallo adverso decidieron suspender la convocatoria.

La fallida maniobra del Gobierno

Los concursos realizados en la bicameral el año pasado fueron coordinados por la diputada de la UCR Natalia Sarapura. Tras la ronda de exposiciones, resultaron elegidas Bertero, como titular; y Matías Robledo y Héctor Vito, como adjuntos. La Libertad Avanza fue el único bloque que no participó del acuerdo y realizó duras críticas cuando la terna se votó en el recinto de Diputados, el 22 de septiembre.

Los principales cuestionamientos apuntaron a que Bertero, hace seis años, apoyó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La misma posición había tenido su antecesora, Marisa Graham, cuyo mandato venció el año pasado. Villarruel se puso al mando de la estrategia para impedir que haya una votación en el Senado y hasta este lunes parecía allanada.

El fallo del juez Lavie Pico cambia los planes. El magistrado consideró arbitraria la conformación de la comisión bicameral y ordenó a la cámara Alta recomponer la integración. Sostuvo que, si bien la integración es una atribución propia del Poder Legislativo, el control judicial procede cuando se cuestiona la regularidad del procedimiento seguido y la eventual violación de la ley 26.061, que crea las condiciones para seleccionar los cargos.

La situación es distinta a la de la conformación de comisiones regulares, cuando se aplica el reglamento de cada Cámara, más flexibles frente a las discrecionalidades de los oficialismos de turno.

Sin salida

La continuidad de la elección de la defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes quedó así empantanada. Se trata de un cargo que se cubrió por primera vez en 2019, tras más de una década de espera para buscar acuerdos. No sería el único caso: la Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala desde 2009, porque el Congreso no pudo consensuar un reemplazo. En ese caso, se requieren dos tercios.

Para el reemplazo de Graham alcanza con mayoría simple y en el peronismo hay intenciones de buscar un acuerdo. “La ley 26.061 es clara: la Bicameral debe integrarse respetando la proporción de las representaciones políticas. Sin embargo, dos bloques con la misma cantidad de senadores tuvieron un trato completamente distinto”, afirmó Bensusán en los medios de La Pampa.

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