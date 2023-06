Wado-Manzur: jueves de nervios, idas, vueltas y revuelo en la granja peronista

No habían dado las cuatro de la tarde cuando Osvaldo Jaldo publicó en su cuenta de Twitter una foto junto a Eduardo Wado de Pedro y Juan Manzur , a quienes celebró como “precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación”. Para entonces, el ministro del Interior y el gobernador de Tucumán ya habían terminado la sesión de fotos de campaña que comenzó pasado el mediodía. Pero no había, todavía, confirmación oficial de que integraran la fórmula oficial impulsada por Cristina Fernández de Kirchner.

La oficialización prematura de Jaldo no cayó bien en las huestes oficialistas. Tampoco, la filtración temprana de la información, a media mañana del jueves, que el cristinismo le atribuye a Manzur. Para entonces, todavía restaba el punteo minucioso de nombres en las listas de los 24 distritos, en cuya negociación entraban el sector de la vicepresidenta, los gobernadores y Sergio Massa.

El ministro de Economía hizo saber su descontento. Durante horas, en los chats oficialistas circuló la versión de que Massa estaba “sublevado” y no aprobaba la fórmula anunciada. El líder del Frente Renovador ya no solo había dejado de ser candidato presidencial, tampoco avalaba la integración del binomio. Objetaba, principalmente, el nombre de Manzur, de quien está distanciado.

La liga de las provincias actuó en paralelo. A la mañana, apenas de conoció la noticia de la posible fórmula Wado-Manzur, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , salió a dar su apoyo. Y volvió a pedir que el peronismo tuviera una fórmula de síntesis. “Es necesario unificar una propuesta única donde todos nos sintamos parte del esquema", dijo en diálogo con radio Provincia. Y se refirió específicamente a la precandidatura de Daniel Scioli. “No es que baje su candidatura, digo que se pongan de acuerdo y encaremos este proyecto todos juntos. Es un excelente compañero, que podría ser hasta candidato a canciller, jefe de Gabinete, ministro del interior. No solamente candidato presidencial”, agregó.

El planteo de Quintela se materializó al mediodía, durante la visita que hicieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) a la Casa Rosada. Los dos mandatarios le pidieron a Fernández que interviniera para que Scioli diera de baja sus pretensiones electorales. “Se mostró más flexible”, confió uno de los gobernadores del peronismo, horas más tarde. Mientras tanto, otro protagonista de las conversaciones deslizó que la fórmula Wado-Manzur no estaba todavía confirmada y había sido girada para medir reacciones. Zamora y Jalil enfilaron después hacia el Ministerio de Economía. Después, tenían previsto visitar a Cristina en el Senado.

En el sciolismo no acusaron recibo. El embajador en Brasil repite que el Presidente no tiene nada que ver con su candidatura, que es fruto de su impulso y voluntad. Fernández no tendría potestad para influir sobre la decisión final. Los gobernadores dudan. “Está claro que Alberto empuja a Daniel”, dicen.

Horas después de terminada la sesión, la foto que De Pedro y Manzur se sacaron juntos en C Complejo Art Media, el búnker ubicado en el barrio de Chacarita, todavía no había aparecido. Cerca de las 18, el ministro del Interior habló a la salida de su visita a Unión Industrial Argentina (UIA). “Soy uno de los que quiere ser, todavía falta un poquito más”, dijo cuando le consultaron por su candidatura. A las 18.23 publicaba en sus redes sociales el video con su lanzamiento. No hubo menciones a Manzur. Tampoco señales de apoyo de dirigentes de peso. Ni Cristina ni Massa emitieron opinión. En el Frente Renovador reinó el silencio durante toda la jornada.

Scioli, mientras tanto, se lanzó en el escenario del teatro ND Ateneo, acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que busca competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires por la lista interna “Unidos Triunfaremos”. No dieron señales de renunciamiento. “Que el pueblo decida”, dijo Scioli, decidido a competir en las PASO contra De Pedro. Al cierre de esta nota, a 48 horas del la presentación de listas, ninguno de los dos tenía candidato a vicepresidente confirmado.