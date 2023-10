Respaldo a Kirchner para que siga al mando del PJ bonaerense

La versión de que un grupo de jefes territoriales impulsa la salida de Máximo Kirchner de la conducción del PJ bonaerense para encumbrar en su lugar al gobernador Axel Kicillof fue desmentida este jueves por dirigentes peronistas con base en el conurbano. Las elecciones en el partido están previstas para 2025 y no es un tema que esté discusión en este momento, cuando la dirigencia provincial y puntualmente todo el equipo del mandatario se encuentra en otra frecuencia, enfrascado en la campaña por retener los distritos y la provincia y poner a Sergio Massa en el ballotage.

“No tuvo nada que ver la actividad con lo que dice Clarín”, afirmó Boyanosky ante la consulta de Letra P y amplió: “Fue un encuentro cien por ciento de apoyo a los candidatos, reforzaron mucho la idea de boleta completa, todo lo contrario a lo que dice la nota. Estoy absolutamente identificado con Máximo, es mi jefe político y nunca podría ir a una actividad en contra de él, no se dijo absolutamente nada del PJ, fue cien por ciento electoral, la reunión fue 'tenemos que rompernos el alma y casa por casa', todos los que hablaron lo hicieron en la misma tónica”, destacó.

En la misma línea se manifestaron en el entorno de Rossi. “Lo desmentimos categóricamente”, afirmó la fuente consultada por este medio, e insistió que “en el acto no sucedió nada de lo que se contó”.

La conducción del PJ bonaerense no es un tema que hoy esté en la agenda de la dirigencia del peronismo bonaerense. La energía está puesta en ganar la elección el próximo 22 de octubre para retener las intendencias y la provincia de Buenos Aires y traccionar a Massa para que entre al ballotage. El partido debe renovar sus autoridades recién en 2025. No obstante, fue el propio Kirchner quien antes del cierre de listas manifestó que podría llamar a elecciones entre diciembre y marzo de 2024. Como sea, al menos hasta pasada la elección, la conducción del hijo de la vicepresidenta no está en discusión.