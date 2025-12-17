Operación Uritorco en Córdoba: Fabricio Díaz lanza una histórica transmisión radial

Capilla del Monte será escenario de un acontecimiento inédito para el turismo y la comunicación en Córdoba . Este 18 de diciembre se llevará a cabo la primera transmisión radial en vivo desde la cima del Cerro Uritorco , el cerro más emblemático y cargado de mística de la provincia.

La propuesta, denominada Operación Uritorco , es impulsada por la Secretaría de Turismo del municipio a cargo de Fabricio Díaz y contará con la participación de un equipo técnico y periodístico que ascenderá hasta la cumbre para realizar la emisión, conectando al público con uno de los paisajes naturales más imponentes del Valle de Punilla .

Como parte de la experiencia, el equipo realizará este 17 de diciembre un pernocte en Puesto Pavón, un refugio de montaña reconocido por ofrecer el mejor cielo nocturno de Córdoba para el astroturismo. Se trata del único sitio de la provincia certificado por la Fundación Starlight .

Durante la jornada previa, se desarrollarán actividades de interpretación astronómica guiada y una experiencia gastronómica de cerro, combinando naturaleza, ciencia y cultura en un entorno privilegiado.

Las jornadas incluirán el ascenso al Cerro Uritorco y la transmisión radial en vivo desde la cima, el pernocte en Puesto Pavón con propuestas gastronómicas, la observación astronómica bajo uno de los cielos más puros del país y una cobertura periodística especial antes y durante la expedición.

Hoy presentamos la programación de ,, la en nuestros paisajes naturales. Lo hicimos en el renovado . La agenda se logró gracias al trabajo… pic.twitter.com/eqi1rZx0LL

El impulso al turismo de Fabricio Díaz

Este acontecimiento representa un nuevo paso en la estrategia para posicionar a Capilla del Monte como destino líder en turismo de naturaleza, aventura y astroturismo, fortaleciendo su identidad y atractivo a nivel provincial y nacional.

La organización invitó a los medios de comunicación a sumarse a esta experiencia única y a acompañar la cobertura de un momento histórico para la región y el turismo cordobés.

El intendente Díaz destacó que la temporada de este año es fruto de un modelo de gestión que apuesta a la colaboración entre el gobierno local, las empresas privadas y las organizaciones intermedias. “Este es el resultado de un trabajo conjunto que busca no solo potenciar la oferta turística, sino también generar desarrollo social e inclusión”, afirmó el mandatario.

La agenda de verano en Capilla del Monte

El municipio adelantó la agenda cultural de verano que contendrá una programación diversa y pensada para todos los públicos, con propuestas que combinan espectáculos, tradición y entretenimiento. Entre los eventos destacados se encuentran el Festival Alienígena y el Festival del Humor, que volverán a convocar a vecinos y turistas. A esto se suma la presencia de figuras del espectáculo como Paquito Ocaña y Magui Olave, quienes se presentarán en escenarios locales con shows de acceso libre y gratuito. En el plano teatral, la temporada contará con la participación de artistas de renombre como Claribel Medina, Pablo Alarcón, Marta González y Rodolfo Ranni.

El astroturismo tendrá un rol protagónico dentro de la propuesta estival, con actividades nocturnas que ya son un clásico en Capilla del Monte, como la Caminata de Luna Llena y la tradicional Noche de las Casonas. En paralelo, espacios culturales como el Cine Muiño y la Sala Poeta Lugones se consolidarán como puntos de referencia, ofreciendo una variada cartelera de cine y teatro para residentes y visitantes.

El deporte y la recreación también formarán parte central de la agenda de verano, con una amplia oferta de actividades pensadas para todas las edades. Maratones, torneos y clases abiertas y masivas completan la programación, promoviendo un verano activo, saludable y con propuestas al aire libre.