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LA LIBERTAD AVANZA

Sebastián Pareja respaldó a La Púrpura en Tigre y llamó a ganar la provincia en 2027

La agrupación de profesionales libertarios reunió a dirigentes y referentes de la Primera sección para fortalecer su despliegue territorial.

Por Letra P | Periodismo Político
Sebastián Pareja, durante una visita al municipio bonaerense de Tigre.

Sebastián Pareja, durante una visita al municipio bonaerense de Tigre.

El diputado y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, participó de un encuentro de agrupación "La Púrpura" en Tigre, donde compartió una jornada con dirigentes, coordinadores territoriales y profesionales de los 24 municipios de la Primera sección electoral. La actividad tuvo como objetivo consolidar el trabajo político y territorial del espacio.

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El encuentro se desarrolló en el espacio Dique Loreto, ubicado en Dique Luján, y reunió a representantes de distintas disciplinas que integran la agrupación profesional vinculada a LLA. También asistieron referentes que participaron en las recientes elecciones de los colegios de abogados bonaerenses.

La actividad fue organizada por los coordinadores seccionales Nicolás Scioli y Karina Savaso, junto con el coordinador provincial de La Púrpura, Ignacio Salaberren. Según destacaron los organizadores, la convocatoria permitió reunir a referentes de toda la región y fortalecer la articulación entre los distintos distritos.

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La Libertad Avanza fortalece su estructura en la Primera sección

Durante la jornada, Pareja estuvo acompañado por el senador provincial Luis Olivera, coordinador seccional del espacio. En su mensaje a los asistentes, el dirigente libertario agradeció el trabajo realizado por los profesionales que participaron en los procesos electorales de los colegios de abogados y llamó a profundizar la construcción política.

“A partir del trabajo que viene haciendo La Púrpura, es importante seguir avanzando. El esfuerzo se ve y lo valoramos. Hay una hoja de ruta; éramos muy poquitos y somos un movimiento ascendente”, afirmó el titular bonaerense de LLA.

Además, planteó como objetivo político continuar ampliando la presencia territorial del espacio para competir con mayores posibilidades en la provincia de Buenos Aires y respaldar la continuidad del proyecto encabezado por el presidente Javier Milei.

Entre los asistentes se destacaron abogados y profesionales que tuvieron participación activa en los seis departamentos judiciales que integran la Primera sección, la más poblada del territorio bonaerense.

El rol de los profesionales y la agenda hacia octubre

Por su parte, Nicolás Scioli sostuvo que las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional también deben trasladarse a las instituciones profesionales y a los municipios. En ese marco, defendió una agenda orientada a la reducción de la burocracia, la presión impositiva y las trabas para la actividad privada.

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A su turno, Karina Savaso resaltó el crecimiento que experimentó La Púrpura durante los últimos meses y consideró que los espacios conquistados dentro de distintas instituciones representan el comienzo de una nueva etapa para difundir las ideas de la libertad.

La dirigente también convocó a los profesionales a participar activamente en las comisiones de los colegios de abogados y anticipó que la agrupación ya trabaja de cara a las elecciones del Consejo de la Magistratura, previstas para octubre.

Los organizadores concluyeron que el encuentro permitió consolidar el despliegue territorial de La Púrpura, fortalecer los vínculos entre profesionales de distintos sectores y avanzar en una agenda común alineada con los principios que promueve La Libertad Avanza.

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