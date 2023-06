Sin Fernández, Perotti mandó un mensaje a la Casa Rosada por el drama narco

Una vez más, el acto por el Día de la Bandera del 20 de junio fue tomado por la política para enviar mensajes. Sin la presencia del presidente Alberto Fernández, en esta oportunidad el gobernador Omar Perotti empuñó el micrófono y centralizó el acto. Al pie del Monumento a la Bandera reclamó que la disputa electoral no diluya la asistencia nacional contra el narcotráfico que no cede en la ciudad, y pidió que las provincias se unan para no ocultar la problemática.