Rosario: contundente respaldo a la presidenta de la Federación Universitaria tras los ataques xenófobos

Que no te quiebren, @flordelcruz! No estás sola!

Argentina es un país solidario y generoso más allá de estos “excepcionales que consolidan la regla”.

Seguí que te necesitamos fuerte para que no gane la violencia, el odio, la discriminación!

Somos muchas unidas en la lucha por… https://t.co/2Sb9phBgZs