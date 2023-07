Mesa servida para el lobby santafesino

El plan es que la Casa de Santa Fe, ubicada por 25 de Mayo a una cuadra de la Casa Rosada, sea una plataforma para poder tener poder de fuego e imponer los intereses productivos santafesinos y que no sólo sea un lugar de reunión con fines culturales y turismo. Biodiesel, obras nacionales, mercados agropecuarios, subsidios, etc, entran en el apunte sobre todo cuando los gobiernos nacionales implementan medidas en contra de la producción santafesina, como ocurrió por ejemplo con la carne o se debatió la ley de biocombustibles.

La Bolsa no tiene peso en Buenos Aires, aunque sí algunos de sus socios. En la selva porteña tallan la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la poderosa Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC), es decir, las agroexportadoras que se vinculan con la institución local, pero tienen su propio juego.

Quedará en los candidatos qué empuje le dan a esa propuesta que tendría al sector privado trabajando intereses provinciales a través de un canal del gobierno santafesino. Qué vínculo tendrán con los legisladores, que son los que realmente representan al pueblo santafesino, es una pregunta para apuntar. Hay una cuestión política a tener en cuenta: muchos de esos intereses pueden chocar con los del gobernador en funciones o se pueden mezclar intereses partidarios.

Son todos apuntes de una idea que deberá diseñarse con fineza para que no quede solo en buenas intenciones y luego borrado del mapa. Aún no se terminó el diseño. Por ejemplo, no se definió si tendrá un representante en común instalado en Buenos Aires, ni siquiera qué estructura tendrá. Todo está por verse, pero el sector privado del agro y la industria se adelantaron para que luego no los duerman.