Lewandowski agotará "todas las chances lógicas" para salvar su precandidatura

Según pudo saber Letra P , si bien queda poco margen porque han pasado muchos días y se acelera la cuenta regresiva para el vencimiento del plazo, la posibilidad de un acuerdo no está completamente cerrada. Este viernes por la mañana, desde distintos sectores del peronismo provincial se comunicaron con ambas partes para reflotar las chances de un acuerdo , lo que marcó la predisposición del senador nacional a "agotar todas las chances lógicas" , explicaron fuentes del peronismo al tanto de las tratativas.

Más allá de lo que resulte y si finalmente Lewandowski es candidato o no, hasta el cierre de esta nota el senador no se había referido al tema ni comunicado una decisión sobre su futuro porque considera, según informaron esas fuentes, que la posibilidad de ser precandidato no está caída.