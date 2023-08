"Estamos muy preocupados. Son ideas muy peligrosas, a mí también me enojan los privilegios de la política, las áreas estatales que no resuelven problemas o lo hacen parcialmente, pero nunca el recorte derechos puede ser una salida", le dijo Caruana a Letra P . El médico generalista, en estos días de licencia por su candidatura en la ciudad, conduce la mayor estructura de salud pública del país en manos de un municipio, reconocido internacionalmente e integrado en distintos niveles de atención, que van desde la red de centros de salud en los barrios hasta los hospitales con prestaciones de alta complejidad.

-Creo que hay que tener mucho cuidado con los discursos que aparentan ser superficiales. Atraen y calan hondo por ser simples, muy publicitarios, fáciles de recordar. Entre tanto agobio, lo disruptivo atrae. Pero el mundo, la realidad, los problemas nunca son sencillos, aunque no nos guste, te lo digo yo que me toca gestionar problemas de una ciudad como Rosario desde hace más de 12 años.

-Todo lo que luzca simple, seguro oculta cosas muy complejas que no nos están diciendo. Y eso es muy peligroso porque cuando nos damos cuenta ya puede ser tarde y podemos haber perdido nada más y nada menos que derechos y un capital social que costaron años y años conseguir.

-La propuesta en salud, como en educación, es otorgar a cada persona un voucher para atenderse proporcional a la capacidad de pago.

-Es importante pensar las propuestas de Milei juntas, como plataforma, porque quizás podría no sonarnos tan mal que nos den un voucher que se cambia por prestaciones. El problema es que él piensa que los problemas de salud son problemas individuales y que el Estado no tiene por qué asumirlos, y que el Estado debe ser chico y recortarse.

-¿Cuál es el riesgo que usted señala?

-¿Qué sentimos cuando nosotros mismos o alguien de nuestra familia no puede acceder a un tratamiento o medicamento? Les puedo asegurar que nosotros lo sabemos y por eso construimos y defendemos un sistema público de salud, para que nadie tenga que pasar por eso. Bueno eso se puede terminar.

-En teoría el voucher garantizaría el acceso a las prestaciones médicas.

-Un voucher de prestaciones, un carnet, no garantiza acceso. Es profundizar mucho más las inequidades que hay en el territorio nacional. Esto ya lo había intentado Mauricio Macri. No es más que desdibujar el rol del Estado en relación a dejar de tener esa responsabilidad y construcción en infraestructura pública.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLeo_Caruana%2Fstatus%2F1647954361153212418&partner=&hide_thread=false Equipo completo para controlar el avance del #dengue

Estuvimos en Barrio Industrial acompañando en las acciones de concientización y fumigación. @AmbienteyEP @SaludRosario @defensacivilco1 @ModernizacionR Control de vectores y Control Urbano. pic.twitter.com/fskfXBfnci — Leonardo Caruana (@Leo_Caruana) April 17, 2023

-El sistema también tienta con la idea de cada quien puede elegir dónde atenderse.

-En esa pretendida libertad de elección, se esconden varias cosas. No se dice qué prestaciones puede garantizar un seguro. Porque se dice que se garantizan paquetes básicos, pero si es necesario más que eso, ¿quién se hace cargo? Ya hoy en el sistema actual vemos personas con recursos económicos que no pueden cubrir situaciones de salud críticas, ¿y le vamos a dejar la salud a la oferta y demanda del mercado? Se vio claro durante la pandemia en los países con sistemas de salud mercantilizados. En Francia no pudieron afrontar la pandemia como hubieran querido. El presidente (Emmanuel) Macron expresó que había que revisar y tener un rol más activo del Estado. Italia tuvo enormes dificultades.

-¿A qué casos se refiere?

-Sin infraestructura para atender, y entendiendo que no le corresponde al Estado hacerse cargo, tendremos por ejemplo bebés que nacen con cardiopatías congénitas considerados como problemas de ellos individuales y no una cuestión del Estado. Esas situaciones complejas, ¿quién las va a financiar? Hoy la salud pública da respuestas con centros de salud, con el Hospital Garrahan por ejemplo, o el Hospital de Niños Vilela en Rosario.

-¿El sistema que se propone se puede entender como una privatización de la salud?

-Es otro camino de privatización. Parten de que la salud es solo prestaciones y medicamentos, y una responsabilidad individual. La salud es mucho más que eso, es el cuidado de la población y todas las condiciones que en una sociedad pueden limitar la vida, es la prevención, los controles periódicos de crecimiento de los niños y niñas, la vacunación, las condiciones ambientales y sociales que enferman y que tienen que ver con la comunidad donde se vive, y no con cuestiones individuales. Un destacado sanitarista como Mario Rovere enfatiza que "lo seguro de un seguro (de salud) es que es el camino a las privatizaciones".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSaludRosario%2Fstatus%2F1666234001227489281&partner=&hide_thread=false Recibimos a representantes del @MinSaludSantaFe y representantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario para discutir y analizar la situación de #altademanda en el sistema de salud de la cuidad. pic.twitter.com/qFe9sSKRyz — Secretaría de Salud Pública (@SaludRosario) June 7, 2023

-¿Ese sería el rol ineludible del Estado?

-Por eso el Estado debe tener responsabilidad en el cuidado. En los 90 cuando todo era achicar y privatizar, en Rosario se tomó el camino inverso. (El ex intendente Hermes) Binner construía infraestructura pública para garantizar acceso. Así tenemos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y se lo da como algo natural, pero hoy cualquier persona que tiene un accidente, sea del sector social que sea, quiere que lo lleven al Heca, sabe que hay instituciones públicas sanitarias que lo cuidan.

-¿A diferencia de ese modelo que financia una oferta de salud pública robusta, los seguros de salud subsidian la demanda?

-Se empieza a financiar a sectores privados, con los presupuestos del Estado y a debilitar la estructura del sector público. En definitiva, cuando se plantea la competencia entre efectores, el sostenimiento de los mismos termina siendo desigual y la captación de pacientes para obtener financiamiento del Estado queda por encima del cuidado de la población. Lo que se debilita es la red que garantiza la cercanía y por lo tanto las posibilidades de acceso. Por eso sólo hablan de hospitales pero la salud se garantiza cuando hay una red de atención, producción pública de medicamentos, información epidemiológica, prevención.

-Con llegada territorial...

-Sí, por ejemplo durante la pandemia teníamos 20 mil personas en Rosario con enfermedades crónicas en contextos críticos de vulnerabilidad. Había que tener equipos de salud en los barrios que se acercaran a los domicilios de esas familias que por distintas condiciones no accedían a la vacunación y vacunarlos en sus casas. La responsabilidad es del Estado, si eso se delega en cada persona, no todas tendrán las mismas oportunidades de acceso, en el escenario de profundas desigualdades en el que vivimos.