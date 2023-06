Escándalo político-judicial: suspendieron a un fiscal y hay otro en la mira junto con un senador

Galaz no es un abusador cualquiera. Era el secretario privado del exintendente de Avellaneda Dionisio Scarpín , actual senador nacional radical y precandidato a la Cámara baja provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe.

La suspensión incluye la rebaja de un 50 por ciento del sueldo de Gerosa por el término que dure el proceso disciplinario hasta su finalización y, además, la prohibición de ingresar a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación. Los argumentos para esta medida son que no pueda interferir en la investigación de la Legislatura y que no pueda seguir al frente de la unidad de Violencia de Género.

https://twitter.com/PaloOliver/status/1669472149738868742 #CasoGalaz

Te comparto parte de mi argumento para el voto favorable para suspender al Fiscal Aldo Gerosa. Así mismo informamos que la semana próxima haremos pedido formal a la Comisión de Acuerdo para que se extienda la investigación al fiscal Regional Dr. Rubén Martinez pic.twitter.com/INVeJk4riq — Fabian Palo Oliver (@PaloOliver) June 15, 2023

Lo llamativo de la sesión fue que, en otra de las bancas, y con vista casi directa a Oliver, estaba sentado el propio Marcón, quien tras varios reclamos de respuestas en el recinto se animó a hablar: “No le pedí a nadie ni más pena ni menos pena para el señor Galaz. No he movido un dedo, ni lo haré nunca, por una persona que no respeta el derecho de las mujeres”, dijo el senador. Y luego contó que la única conversación que tuvo con Gerosa por la causa Galaz fue en su oficina, cuando el fiscal lo fue a consultar por el avance de los concursos en los que había participado y que luego de escucharlo hablar de ese tema, y porque en la radio siempre oía hablar del “caso Galaz”, le preguntó cómo iba.