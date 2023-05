El halcón libertario de la zona núcleo que usa nafta en un conflicto sindical

Todo se desencadenó por un error en la liquidación de los haberes, algo que suele repetirse según el Sindicato de Trabajadores Municipales de Las Rosas (Sitram). Una diferencia a favor de los empleados en el marco de la paritaria, que terminó computándose como no remunerativa, desató el conflicto. Las diferencias fueron escalando y derivaron en un bloqueo de algunas áreas de la municipalidad por parte de unos 80 trabajadores, afectando la obra pública, la recolección de residuos y la reparación de luminarias.

Tras el violento episodio, congregó a vecinos de la ciudad y, como en el ágora de la antigua Grecia pero en el corazón pampeano y sin ninguna retórica, arengó contra los trabajadores municipales y el paro. “La fiscal debe expedirse sobre esto, es un golpe de Estado!", proclamó. "Un grupo minoritario no puede someter a una ciudad que va para arriba, sin deudas, con recursos. Esta es la mafia que desterramos hace más de ocho años”, dijo al mejor estilo bullrichista. En ese mismo discurso agradeció a los vecinos que fueron a la sede municipal a defender "la empresa de la que son dueños". En distintos tramos usó empresa como sinónimo de Municipalidad.

Luego se puso el cassette anarcolibertario: “Le exijo a la fiscalía y al gobernador que pongan lo que tengan que poner. Los policías no actuaron como debían porque no tuvieron la orden. Y si el juez o un fiscal piensa que 40 personas te pueden cagar a gomerazos por pasar por un parque público que se vaya a la re concha de su madre”. A su alrededor aplaudieron.

El combo halcón libertario

Meyer competirá para renovar por tercera vez su mandato. En más de una oportunidad amagó con candidatearse a gobernador y también a senador departamental, pero nunca avanzó en un territorio donde manda el radicalismo y el PJ. “Qué ganas que tengo de ir a patear el tablero en la provincia, terminar con esa Cámara de Senadores, esa manga de atorrantes que manejan el territorio y cajas impresionantes”.

represión en Las Rosas.jpeg Choque entre la policía y trabajadores municipales en un obrador de la ciudad.

La línea política con la que comulga es la de los halcones del PRO, además de sumarle la cuota libertaria de Milei, cada vez más presente en sus declaraciones. De hecho, se mostró en varias oportunidades con la economista Romina Diez, amiga personal y una de las armadoras del libertario en Santa Fe.

“Yo creo que como una punta de cambio, la visión económica de Milei y la mano fuerte de Patricia Bullrich, sería una muy buena combinación para intentar sacar a este país de donde está”, dijo hace unos meses cuando aún no habían anunciado sus candidaturas ni el economista ni la presidenta del PRO.

El año pasado fue noticia al ser el primero en escupir los conceptos anticasta del minanarquista en la radio rosarina más escuchada. “Lo único que hemos experimentado es una sucesión de fracasos, de choreo, de mamarrachos, de corruptos, de falopa que nos inunda y nadie hace nada, todo queda en el discurso. El derecho a la oportunidad está habilitando a Milei”, sostuvo para luego tratar de “sorete” a algunos dirigentes locales.

30-05-23 Nota Javier Meyer – Intendente

Tras la caótica tarde del lunes, la Festram, que nuclea a los sindicatos de municipales, denunció que el gobernador Omar Perotti avaló la "absurda y violenta represión" en Las Rosas. Además acusó a Meyer de "tener antecedentes" en este tipo de acciones y recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri, solicitó a Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, la presencia de Gendarmería en la ciudad. "No sólo eso, activó firmemente –y ahora está haciendo lo mismo- para que los vecinos se enfrenten con los que reclaman, generando situaciones sociales de extrema gravedad y de consecuencias imprevisibles".

Sus choques con el sindicalismo no son nuevos. En 2016, a menos de un año de asumir como intendente tuvo un conflicto más violento que derivó en la intermediación, con tensión incluida, del gobierno provincial del Frente Progresista. En uno de los día de paro, una patota atacó a machetazos el acampe de trabajadores municipales. Festram acusó al intendente de ser el instigador. "Si fuese un patotero o tomaría ese tipo de medidas, lo haría de forma más eficiente y por lo menos en un horario que no se vea y no a plena luz del día", respondió.