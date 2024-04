Domingo Rondina: "Maximiliano Pullaro no recibe la amabilidad judicial que gozó el gobierno anterior"

Veintiún años le llevó a la justicia santafesina darle una respuesta a las víctimas de la inundación de 2003 en la ciudad capital. La Corte Suprema resolvió que el gobierno de Carlos Reutemann fue responsable, y ahora el fiscal de Estado Domingo Rondina confirmó que la decisión de Maximiliano Pullaro es no apelar la sentencia y cumplir con los resarcimientos.

El fallo de los supremos, por la extrema demora, tiene un sinsabor para los damnificados pero, además llega en un momento de alta tensión entre la cúpula del Poder Judicial y la Casa Gris . Tanto así, que desde el Ejecutivo no dejan de leer el fallo entrelíneas y ven una estocada cortesana. Si apelaban, no sólo era injusto para quienes fueron arrasados por las aguas del río Salado entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 2003, sino que para argumentar la apelación, el Ejecutivo iba a tener que defender el accionar de Reutemann.

“La condena establece que el gobierno de aquel momento fue responsable de la inundación por una falta de cuidado, por no haber hecho las obras necesarias, por no tomar las medidas de prevención y por no haber reaccionado, ni ayudado a la gente cuando se vino el agua. A esa injusticia original, se agrega una segunda que es la demora en la resolución del caso”, detalló Rondina en diálogo con Letra P.