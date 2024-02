Cuál es el punto vulnerable de Maximiliano Pullaro en donde puede pegar Javier Milei

Maximiliano Pullaro no le da margen a Javier Milei para que recorte coparticipación

La pisada de Javier Milei

Un freno a esos avales es el único punto que eventualmente el Gobierno provincial observa donde Milei podría atacar al gobierno de Maximiliano Pullaro, más allá de las transferencias no automáticas, que como sostienen, "más no nos puede sacar". Es que Santa Fe no cuenta con obligaciones con Nación de donde le pueda aspirar coparticipación, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que cortó de Chubut o el Fondo de Financiamiento Fiscal a Buenos Aires.