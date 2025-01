Lorena Villaverde: "Nosotros somos la respuesta al clamor de la gente por un cambio real"

-Cumplimos los requisitos de cada instancia en el expediente electoral, superamos el número de fichas presentadas, exigidas por la ley. Ahora la justicia las está procesando y debemos completar el padrón según las observaciones que nos trasladan para continuar con el trámite y obtener la personería jurídica definitiva. Esto no es solo burocracia. LLA es el fruto de la batalla cultural. Del despertar de la sociedad frente a la casta.

-¿De qué forma palpita este año electoral ¿Tiene intenciones de competir por un lugar en el Senado?

-Este año lo vivimos con compromiso. Recorremos la provincia, escuchando a los vecinos. Los problemas son claros: inseguridad, un sistema de salud colapsado y un Estado que premia al que no trabaja. Nosotros somos la respuesta a ese clamor por un cambio real. En cuanto a competir por el Senado, estoy enfocada en mi gestión actual. Mi prioridad es impulsar leyes que beneficien a los rionegrinos, pero no cierro ninguna puerta. Mi compromiso con el proyecto y los rionegrinos es total para dejar atrás lo viejo.

Diseño sin título (1).png Lorena Villaverde, en la fiesta nacional de la pera en Río Negro.

-La Patagonia como región, y Río Negro en particular, le dio un respaldo contundente al presidente Javier Milei en 2023. ¿Cuál es el indicio de un escenario similar en la instancia de medio término?

-El respaldo a Milei en 2023 fue histórico y sigue creciendo. La gente está cansada de la casta política que sólo beneficia a unos pocos. En 2025, el apoyo será aún mayor porque ya se ven los primeros resultados de la gestión de Milei. Río Negro necesita profundizar este cambio, y para eso es clave obtener mayoría legislativa.

Acuerdo con el PRO ¿suma socios?

-El presidente Javier Milei envió un mensaje certero para cerrar un frente electoral con Mauricio Macri y el PRO. ¿Cómo observa esa posibilidad en Río Negro?

-En Río Negro estamos dispuestos a construir acuerdos amplios que fortalezcan el proyecto de cambio. Cualquier coalición debe priorizar la libertad, el federalismo y las reformas necesarias. Pero no negociamos principios. Cada decisión debe beneficiar a los rionegrinos, no a los intereses de la casta.

-¿Qué se juega en este año electoral? ¿Puede definirse el destino de la gestión de Javier Milei?

-En 2025 se define el futuro del país. Haber ganado la presidencia es un paso más hacia la construcción de una Argentina libre, pero debemos seguir trabajando para llenar el Congreso de diputados y senadores libertarios, eso dará mayor dinamismo y velocidad a las reformas que estamos llevando adelante. La oposición quiere frenar el cambio, pero este año es clave para demostrar que el pueblo está listo para un verdadero cambio de rumbo.

-¿Este año puede ser un mojón para que LLA vaya por la gobernación en 2027?

-Sin dudas. Este año es nuestra oportunidad para consolidar La Libertad Avanza en Río Negro. Si fortalecemos nuestra base y sumamos adhesiones, estaremos listos para competir en 2027 y transformar definitivamente la vida de los rionegrinos.

image.png Lorena Villaverde con el intendente de Allen, Marcelo Román, y la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Pera.

Con la mira en 2027

-¿Es viable un gran acuerdo con otros partidos de corte provincial que acompañan a la gestión de Javier Milei?

-Claro que sí. Estamos abiertos al diálogo con partidos que compartan nuestros valores y estén comprometidos con las reformas que necesita Argentina. Pero no haremos acuerdos a cualquier costo. Los principios de libertad y el bienestar de los rionegrinos siempre serán nuestra prioridad.

-¿Qué análisis hace de la gestión del gobernador Alberto Weretilneck? ¿Juntos Somos Río Negro es su rival directo en las elecciones?

-La gestión de Weretilneck representa el pasado. Es una administración que prioriza a la casta y no a la gente. Río Negro sigue con problemas estructurales en seguridad, infraestructura y desempleo. JSRN es un rival electoral, pero nuestro objetivo no es solo ganar. Es transformar la provincia con un modelo basado en libertad y en poner a los rionegrinos en primer lugar, no privilegiar a los amigos del poder.